Növeli a sorkatonaság idejét Tajvan

A sorkatonaság 4 hónaposról egy évesre emelését jelentheti be kedden Tajvan, miután Kína egyre erőteljesebb lépésekkel fenyegeti a sziget biztonságát. A tajvani elnök, Caj Jing-ven hivatala szerint kedden nemzetbiztonsági ülésre kerülhet sor, amit sajtótájékoztató követ majd, melyen különböző polgári védelmi intézkedéseket jelenthetnek be.

Tajvani katonák egy szeptemberi hadgyakorlaton

Fotó: Ceng Shou Yi/NurPhoto / NurPhoto via AFP

Egy tisztviselő szerint Caj biztonsági csapata – mely a hadügyminisztérium és az ország nemzetbiztonsági tanácsának felsővezetőit is magában foglalja – 2020 óta foglalkozik a sziget haderejének felülvizsgálatával, a növekvő kínai fenyegetés árnyékában.

Tajpej hétfőn arról számolt be, hogy rekordmennyiségű kínai repülő sértette meg a sziget légterét. Mindez ráadásul alig pár hónappal követi azokat a kínai hadgyakorlatokat, melyekre Nancy Pelosi volt amerikai képviselőházi elnök augusztusi látogatása utána került sor.

Kína egyoldalú lépései veszélyeztetik a régió biztonságát a Reutersnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő tisztviselő szerint, aki elmondta, hogy a 2024-ben életbe lépő tervek szerint a sorkatonák kiképzését megerősítenék, így azok az amerikai hadsereg által is használt lőgyakorlatokon és harci képzésen is keresztülmennének.

Egy esetleges kínai támadás esetén feladatuk a kulcsfontosságú infrastruktúra őrzése lenne, hogy a hivatásos erők hatékonyabban tudjanak reagálni a támadásra.

Caj vezetése alatt Tajvan igyekszik egy széleskörű hadi modernizációs programot megvalósítani, mely az asszimetrikus háború jegyében mozgékonyabbá, agilisabbá és nehezebben támadhatóvá tenné a sziget csapatait.

A sorkatonaság idejének kiterjesztést először a helyi, hivatalos Központi Hírügynökség jelentette hétfőn kormányzati forrásokra hivatkozva. Az elmúlt időszakban Tajvan igyekezett a sorkatonaságot teljes egészében hivatásosra cserélni, így az előző kormányok a most is az ország élén álló Progresszív Demokrata Párt vagy a most ellenzékben lévő Kuomintang vezetése alatt 2 évről 4 hónapra csökkentették a sorkötelezettség idejét. Peking egyre fenyegetőbb fellépése azonban úgy tűnik véget vethet ennek a folyamatnak.