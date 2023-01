Mintegy öt év után ismét színpadra állt Beyoncé, ám máris kritikák sokaságát kell elviselnie az erre választott helyszín miatt. A legutóbbi, Renaissance című albumán a fekete meleg közösség kultúrájára erőteljesen építő énekesnő ugyanis Dubajban, az Atlantis The Royal luxusszálloda megnyitóján lépett fel, márpedig a városnak helyet adó Egyesült Arab Emírségek nem épp a melegbarát törvényeiről híres.

Fotó: Mason Poole / Getty Images

Az énekesnő azonban rajongói rosszallását feltehetően könnyen kiheveri, hiszen

állítólag 24 millió dollárt kapott a fellépésért, amire a kritikusai szerint nincs feltétlenül szüksége az egyébként is multimilliomos sztárnak.

Hasonlóan rosszalló megjegyzéseket váltott ki David Beckham is, amiért a szomszédos, szintén nem különösebben LMBTQ-barát Katart és az ott rendezett labdarúgó-világbajnokságot reklámozta – írja a BBC. A focista Beyoncéhoz hasonlóan melegikonnak számít, miután 2002-ben az Attitude nevű magazin címlapján is szerepelt.

Ugyanakkor az énekesnő népszerűségét jelzi az LMBTQ-közösségen belül, hogy a kritikus hangok mindeddig visszafogottak maradtak. Ettől függetlenül szép számmal akadnak, akik csalódottan veszik tudomásul Beyoncé „árulását”, noha továbbra is „szövetségesnek” tartják a hírességet. Olyan hangokat is lehetett hallani, miszerint fölösleges a közel-keleti országot kipécézni, míg mások szerint a változást csak az interakciók hozhatják el. Az énekesnő rajongói arra is rámutattak, hogy