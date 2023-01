Szaporodnak a magyarellenes inzultusok Kárpátalján

Nagy port vert fel, amikor tavaly Munkács városa eltávolította a várról a magyar jelképnek tekintett turulszobrot, majd a talapzatára az ukrán nemzeti címerként szolgáló háromágú szigony három és fél méteres szobor változatát állították. Ez nem egy folyamat végének bizonyult, hanem a kezdetének – írták kárpátaljai hírportálok.

Fotó: Nemes János / MTI

A szigony avatásakor, amit a polgármester a helyi aranylapokra kerülő, magas politikai kultúráról tanúskodó történelmi eseménynek nevezett, Andrij Baloga elmondta: Kárpátalján tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségeket, de a tolerancia nem jelenti azt, hogy mindent szabad nekik.

Mostanra kezd kiderülni, hogy még mi nem szabad.

A munkácsi kistérségben a napokban leszedték a magyar zászlókat a magyar falvak közintézményeiről.

Dercenben, ahol a magyar fenntartású Munkács Futball Akadémia működik, az épületéről a magyar nyelvű táblákat és feliratokat is leszerelték – még az egyesület címerének magyar nyelvű feliratát is letakarták –, és elkezdődött a magyar vezetők elbocsátása – írta a Kárpátalja magyar hírportál.

Az akadémiát 2,6 milliárd forint magyarországi támogatással építették, és most is magyar fenntartású, de főleg Ukrajna más vidékeiről érkező fiatalokat képez, és még a kárpátaljaiak közt is kisebbségben vannak a magyar anyanyelvűek.

A magyar zászlók helyébe Fornoson és Dercenben az intézményekre a Munkácsi Városi Tanács zászlaját tűzték ki. Dercenben a kétnyelvű táblát a középiskola épületéről már akkor leszedték, amikor 2020 januárjában a kistérséget megalakították. A két falu „kulturális életét a hátukon cipelő Korolovics-házaspárnak szintén megköszönték a munkájukat” – írta a Kárpáti Igaz Szó.

A cikk szerint a feliratok eltávolítása a kezdetnek tűnik, már több magyar vezetőt is előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül menesztettek, többek közt Schink Istvánt, aki 17 éve volt a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója, a derceni kultúrház pedig vezető és dolgozók nélkül maradt.

Schink elbocsátására közleményben reagált a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Alapszervezete, megdöbbenését és tiltakozását kifejezve, szerintük az intézkedés nem szolgálja a sem a magyar iskola zökkenőmentes működését, sem a nemzetiségek békés együttélését.

A kárpátaljai források szerint a zászlók ukránra cserélésekor „valamilyen rendeletre” hivatkoztak, ami azonban csak helyi szintű lehet. A szomszédos nagylucskai kistérségben továbbra sem szedették le a magyar zászlókat, pedig ők is a munkácsi járáshoz tartoznak. A kárpátaljai magyar oldal információi szerint a Munkácsi Kistérségi Tanács nem fogadott el ilyen rendeletet és a végrehajtó bizottság sem foglalkozott a magyar zászlók kérdésével – írta a kiszo.net.