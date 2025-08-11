Trump: az arany nem lesz vámköteles – visszavonta a megdöbbentő szabályt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyimportot nem sújtják vámok. Ezzel felülírta az amerikai vámhatóság döntését, amely jelentős vámtételt szabott volna ki a Svájcból érkező aranyrudakra.

Donald Trump bejelentette, hogy az aranyimportot nem terheli vám, ezzel azonnal lenyomva a nemesfém árfolyamát / Fotó: Akos Stiller

Donald Trump megbillentette az árfolyamot

Az amerikai elnök a Truth Social felületén közölte: „Az aranyra nem lesz vám!” A döntés gyorsan hatott a piacokra: az arany határidős jegyzése hétfőn 2,48 százalékkal 3404,70 dollárra esett unciánként.

A nemesfém árfolyama pénteken még történelmi csúcson járt, miután az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hivatalának határozata értelmében az 1 kilogrammos és a 100 unciás svájci aranyrudakra a Svájccal szemben bevezetett harminckilenc százalékos vám vonatkozott volna.

A Svájci Nemesfém Szövetség pénteken figyelmeztetett: a vámhatósági értelmezés szerint a szabály nemcsak a Svájcból érkező szállítmányokra, hanem minden, az USA-ba importált 1 kilogrammos és 100 unciás öntött aranyrúdra kiterjedt volna, függetlenül a származási országtól. Trump döntésével ez a fenyegetés megszűnt.