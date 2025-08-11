Deviza
Trump: az arany nem lesz vámköteles – visszavonta a megdöbbentő szabályt

A döntés egy korábbi vámhatósági határozatot ír felül. Donald Trump bejelentette, hogy az aranyimportot nem terheli vám, ezzel azonnal lenyomva a nemesfém árfolyamát.
VG
2025.08.11., 21:15

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyimportot nem sújtják vámok. Ezzel felülírta az amerikai vámhatóság döntését, amely jelentős vámtételt szabott volna ki a Svájcból érkező aranyrudakra.

Swiss gold donald Trump
Donald Trump bejelentette, hogy az aranyimportot nem terheli vám, ezzel azonnal lenyomva a nemesfém árfolyamát / Fotó: Akos Stiller

Donald Trump megbillentette az árfolyamot

Az amerikai elnök a Truth Social felületén közölte: „Az aranyra nem lesz vám!” A döntés gyorsan hatott a piacokra: az arany határidős jegyzése hétfőn 2,48 százalékkal 3404,70 dollárra esett unciánként.

A nemesfém árfolyama pénteken még történelmi csúcson járt, miután az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hivatalának határozata értelmében az 1 kilogrammos és a 100 unciás svájci aranyrudakra a Svájccal szemben bevezetett harminckilenc százalékos vám vonatkozott volna.

A Svájci Nemesfém Szövetség pénteken figyelmeztetett: a vámhatósági értelmezés szerint a szabály nemcsak a Svájcból érkező szállítmányokra, hanem minden, az USA-ba importált 1 kilogrammos és 100 unciás öntött aranyrúdra kiterjedt volna, függetlenül a származási országtól. Trump döntésével ez a fenyegetés megszűnt.

Utolérte a végzete Európa egyik leggazdagabb országát: végül az arany okozza a vesztét – a politikusok képtelenek elfogadni

Svájc legnagyobb exportcikke az arany, Amerikába 61,5 milliárd dollárnyi áramlik belőle évente. A svájci aranyforgalom lehetett a 39 százalékos amerikai vám kiváltó oka egyesek szerint, most kártérítést követelnek az egész ország számára.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
638 cikk

 

 

Donald Trump

