A mesterséges intelligenciánál is jobban pörög a Microsoft felhő-üzletága, egyre népszerűbb az Azure

A Microsoft ereje messze túlmutat a mesterséges intelligencián: a hagyományos üzletágaiban, például a felhőalapú számítástechnikában is nagyon jól teljesít, ami jelentősen hozzájárul a vállalat jövedelmezőségéhez. Vezető felhőplatformja, az Azure a 2025-ös pénzügyi év során 75 milliárd dolláros (több mint 25,5 ezermilliárd forint) bevételt ért el, 34 százalékos éves növekedést elérve.

Sok cég inkább bérel felhőinfrastruktúrát, ami növeli a Microsoft bevételét / Fotó: NurPhoto via AFP

A Microsoft először tette közzé az Azure bevételi adatait, de a nyereségét nem részletezte külön. Becslések szerint az üzletág több milliárdos profitot érhetett el. Az Azure sikerét annak köszönheti, hogy sok vállalat inkább bérel felhőinfrastruktúrát ahelyett, hogy saját beruházást hajtana végre, ami növeli a Microsoft felhőszolgáltatásainak iránti keresletet.

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az Azure és a felhőszolgáltatások kínálata központi szerepet játszik a vállalat jövedelmezőségében. A dinamikus növekedést azzal magyarázta, hogy a cég gyorsabban bővíti a kapacitását, mint a versenytársak. A cégvezér szerint jelenleg több mint 400 adatközpontot üzemeltetnek világszerte.

Mi a Microsoft Azure?

A Microsoft Azure egy felhőalapú számítási platform, amelyet a Microsoft fejlesztett ki. Ez egy nagyméretű, globális hálózaton elosztott adatközpontokból álló rendszer, amely lehetővé teszi az alkalmazások építését, üzemeltetését és kezelését. A szolgáltatásba lehetőség van virtuális gépek, weboldalak, adatbázisok és egyéb alkalmazások futtatására, valamint mesterséges intelligencia használatára.

Az Azure-t a Microsoft tárolja és kezeli, így a felhasználóknak nem kell a fizikai infrastruktúrával foglalkozni. A platformon jellemzően a fogyasztás szerinti fizetés elv érvényesül, vagyis a felhasználók csak a felhasznált erőforrásokért fizetnek. A cég fogadkozik, hogy nagy hangsúlyt fektet a biztonságra és többrétegű védelmet nyújt az adatoknak.

Az Azure adatközpontjai a világ különböző pontjain helyezkednek el, így a felhasználók a legközelebbi adatközpontot választhatják, ami javíthatja a teljesítményt. Ráadásul a platform integrálható a helyi vállalati infrastruktúrával, ami lehetővé teszi a hibrid felhőmegoldások létrehozását.