Robbanás történt az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában

Robbanás történt a Pittsburgh mellett található US Steel Clairton Coke Works üzemben, Pennsylvaniában. Az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában bekövetkezett detonáció egy halálos áldozatot és több tucat sérültet eredményezett, valamint embereket temetett maga alá a törmelék.
Legalább öt személyt szállítottak kórházba. A hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak otthonaikban és tegyenek óvintézkedéseket a légszennyezettség ellen, bár a mérések eddig nem mutattak az állami előírásokat meghaladó szennyezést.
A robbanás pontos oka még nem ismert, a hatóságok igyekeznek kimenteni a csapdába esett embereket. A BBC emlékeztet: a Clairton Coke Works története során folyamatosan szennyezési problémákkal küzdött, emiatt az elmúlt években több millió dollárt fizetett bírságok, büntetések és peren kívüli egyezségek formájában.
A kokszgyárat üzemeltető US Steel egyelőre nem reagált a fejleményekre. Érdemes megemlíteni, hogy a Monongahela folyó partján elhelyezkedő üzem körülbelül 1200–1400 munkavállalót foglalkoztat és a 20. század eleje óta folyamatosan működik.
