Robbanás történt az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában

Robbanás történt a Pittsburgh mellett található US Steel Clairton Coke Works üzemben, Pennsylvaniában. Az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyárában bekövetkezett detonáció egy halálos áldozatot és több tucat sérültet eredményezett, valamint embereket temetett maga alá a törmelék.

A robbanás pontos oka még nem ismert / Fotó: AFP

Legalább öt személyt szállítottak kórházba. A hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak otthonaikban és tegyenek óvintézkedéseket a légszennyezettség ellen, bár a mérések eddig nem mutattak az állami előírásokat meghaladó szennyezést.

A robbanás pontos oka még nem ismert, a hatóságok igyekeznek kimenteni a csapdába esett embereket. A BBC emlékeztet: a Clairton Coke Works története során folyamatosan szennyezési problémákkal küzdött, emiatt az elmúlt években több millió dollárt fizetett bírságok, büntetések és peren kívüli egyezségek formájában.

Major explosion at Pennsylvania steel plant prompts mass casualty alert as emergency crews aid multiple injured;



heavy smoke blankets area, cause under investigation. pic.twitter.com/BagIcNYWh0 — Tommy B. 🇺🇸 (@realtommybibi) August 11, 2025

A kokszgyárat üzemeltető US Steel egyelőre nem reagált a fejleményekre. Érdemes megemlíteni, hogy a Monongahela folyó partján elhelyezkedő üzem körülbelül 1200–1400 munkavállalót foglalkoztat és a 20. század eleje óta folyamatosan működik.