Moszkva Budapesten rendezte volna meg az orosz-amerikai csúcstalálkozót

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója előtt az orosz elnök is csapatépítésben, bizalomerősítő intézkedések meghozatalában gondolkodott. És mint J. D. Vance alelnök a Fox Newsnak elmondta, mindketten fontolgatják az ukrán konfliktusból való kiszállást. Beleértve a katonai-gazdasági támogatás leállítását. Egyes információk szerint a Kreml Budapestet bízta volna meg a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezésével.

Trump–Putyin-csúcstalálkozó: Zelenszkijnek már nem osztanak lapot / Fotó: AFP

Az egyelőre csak feltehetően az augusztus közepi alaszkai tárgyalások előkészítésére, a nyugat-európai szövetségesek és Zelenszkij helyretételére szolgáló – de roppant fontos, mert a konfliktus egészére vonatkozó – Vance-kiszivárogtatást a nyugat-európai, amerikai médiafősodor emiatt is egészében véve mellőzte.

Putyin ragaszkodni fog korábbi álláspontjához

Putyin legutóbb a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok első számú vezetőit tájékoztatta az ukrajnai helyzet kapcsán elsősorban Steve Witkoff amerikai elnöki főmegbízottal folytatott tárgyalásairól. Legutóbb Zsaparov kirgiz és Rahmon tádzsik elnökkel folytatott telefonbeszélgetést. Vélhetően összefoglalta a Kreml álláspontját is, amely körül még mindig nagy a zűrzavar. Ezt a minap a Vedomosztyi szerint Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadó próbálta enyhíteni – eléggé semmitmondó módon.

A két elnök Alaszkában az ukrajnai krízis hosszú távú és békés megoldására fog összpontosítani

– így Usakov.

A katonai helyzet az 1200 kilométeres ukrán fronton nem változott. Erősen romlott viszont Kijev légvédelmi képessége.

Az augusztus 10–11. között kilőtt orosz drónok mindössze egyharmadát volt képes Kijev légvédelme semlegesíteni.

Ezek az adatok kijevi kormányforrásból származnak, amelyre az AP hírügynökség hivatkozott az ukrán fővárosból keltezett jelentésében.

Egy biztosnak látszik: Putyin elnök nem adja fel az Ukrajnával kapcsolatos hármas alapcélját:

Ukrajna NATO-tagságának végleges megakadályozása, ezzel összefüggésben a NATO keleti terjeszkedésének leállítása.

Hatalomváltás Ukrajnában, a Zelenszkij-vezetés menesztése.

Ütközőzóna létrehozása Ukrajna és a vélhetően tartósan kelet felé forduló Oroszország között, amely egyben a Nyugat irányába is egyfajta „egészségügyi kordonnak” (Cordon Sanitaire – Egészségügyi Kordon – Franciaország, első világháború, a Szovjetunió köré vont katonai-ideológiai kerítés) fog számítani.

Zelenszkijnek már nem osztanak lapot

Zelenszkij ukrán elnök jó előre bejelentette, egyetlen négyzetméternyi ukrán területet sem hajlandó átadni Oroszországnak (ebbe beleértette a Krímet is), akkor sem, ha erről amerikai–orosz megállapodás születik. A fő gond ezzel az, hogy

Zelenszkij ezen a szinten már súlytalan személyiség.

Ha Trump elnök megegyezik Putyinnal, akkor kénytelen lesz belenyugodni – nincs más választása. A szóban forgó területek Oroszország katonai-politikai gazdasági ellenőrzése alatt állnak. Ha az ukrán vezető feldühíti Trumpot – és az parancsot ad az ukrán hadsereg amerikai hírszerzési, űrfelderítési, kommunikációs támogatása leállítására –,

Ukrajna a haderejével együtt néhány napon belül összeomlik.

Kijev legfontosabb fegyverrendszereit, beleértve a legkorszerűbb lég- és rakétavédelmi rendszereket, a hosszú távú, akár Moszkvát is elérő irányított rakétákat, az amerikaiak szállítják.