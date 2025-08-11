Hűségprogramok: az árelőny számít igazán, de a vevők egy része még a plasztikkártyákra esküszik

Megszámolni is nehéz, hány országos, illetve helyi kedvezményprogram létezik, amelyekhez már drogériák, hipermarketek is csatlakoztak, ráadásul egyre nagyobb teret nyer az elektronikus formátum a plasztikkártyákkal szemben, ám azok sem tűnnek el teljesen − írja az Origo. A lap annak járt utána, mit kínálnak azok a hűségprogramok, amelyek a korábban ismert pontgyűjtő kártyák köré épültek.
A cikk idézi az Országos Kereskedelmi Szövetséget, a szervezet egy felmérésre hivatkozik, amely alapján általánosságban elmondható, hogy a vásárlók harmada az elérhető árelőnyök miatt vesz részt bármilyen hűségprogramban, de figyelmeztető lehet a kereskedők számára, hogy a megkérdezettek számára a túlzott márkakommunikáció nyomasztó, megterhelő.
A Spar és a Tesco nyilatkozataiból kiderül, e két nagyobb hálózat működteti a legrégebbieknek mondható hűségprogramot. A kifejezés nem túlzó, hiszen amellett, hogy mobilalkalmazásokat fejlesztettek, már a plasztikkártya-birtokosok számára is több olyan kedvezményt dolgoztak ki, ami meghaladja a pontgyűjtés illetve beváltás lehetőségét. mivel mindkét kereskedelmi szereplő 1,5-1,7 millió kártyabirtokost tudhat magáénak, válaszaikból kiderül, a hűségprogramban résztvevők számára egyedi kedvezményeket kínálnak, valamint folyamatosan tájékozódnak a vásárlási szokásaikról is.
A megkérdezettek azzal számolnak, hogy az elektronikus megoldások teret nyernek, ám ezzel párhuzamosan a plasztikkártyák sem tűnnek el, ezeket ugyanúgy továbbra is elfogadják.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
