Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.72 +0.34% GBP/HUF457.67 +0.27% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 -0.01% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.72 +0.34% GBP/HUF457.67 +0.27% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45% BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mercedes
ACEA
elektromos autógyártás
klímaváltozás
Európai Unió
Mercedes-Benz

Mecedes-vezér: az EU aláírta saját halálos ítéletét – az új zöldreformok a piac összeomlásához fognak vezetni

Ola Kaellenius figyelmeztetett: sürgős irányváltásra van szükség az EU klímapolitikájában. A Mercedes-Benz vezetője szerint a 2035-től érvényes belsőégésű motoros autók tilalma túl nagy kockázatot jelent, és inkább ösztönzőkkel kellene támogatni az elektromos átállást.
VG
2025.08.11., 22:00
Fotó: Mercedes

A Mercedes-Benz vezérigazgatója élesen bírálta az Európai Unió 2035-től életbe lépő, szén-dioxid-kibocsátó járművekre vonatkozó tiltását. Ola Kaellenius szerint a jelenlegi tervek a piac összeomlásához vezethetnek, ha nem történik irányváltás, és inkább ösztönzőkkel kellene támogatni az elektromos átállást.

mercedes
A Mercedes-Benz vezetője szerint a 2035-től érvényes belsőégésű motoros autók tilalma túl nagy kockázatot jelent, és inkább ösztönzőkkel kellene támogatni az elektromos átállást / Fotó: Mercedes

Az Európai Unió 2035-től betiltaná az új benzines és dízelautók értékesítését, amit a zöld átállás egyik kulcslépésének tartanak a támogatók. A döntés azonban az év második felében felülvizsgálatra kerül, és egyre több iparági szereplő figyelmeztet a lehetséges gazdasági következményekre:

  • a gyenge keresletre;
  • a kínai versenyre;
  • és a vártnál lassabb elektromosautó-eladásokra.

A Mercedes vezére szerint ez gazdasági öngyilkosság

Ola Kaellenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója és az európai autógyártók szövetségének (ACEA) elnöke a Handelsblattnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Szükségünk van egy valóságtesztre. Különben teljes sebességgel rohanunk a falnak.” Szerinte a tiltás a piac összeomlását kockáztatja, mivel a vásárlók a határidő előtt tömegesen vennének benzines vagy dízel modelleket.

Kaellenius hangsúlyozta, hogy a dekarbonizáció fontos cél, de azt technológiasemleges módon kell végrehajtani. Ehelyett az elektromos autók elterjedését adókedvezményekkel és olcsóbb töltési áramárakkal kellene ösztönözni, hogy a váltás ne veszélyeztesse az európai gazdaságot.

Mercedes-Benz: a vezetők elhallgatják a lejtmenet igazi okát

Hivatkoznak a vámháborúra, Kínára, a nehéz körülményekre. A probléma azonban mélyebben fekszik. A Mercedes vesszőfutásának igazi okait a minap a német gazdasági sajtó nagy öregje részletezte.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
406 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
elektromos autógyártás

Mecedes-vezér: az EU aláírta saját halálos ítéletét – az új zöldreformok a piac összeomlásához fognak vezetni

Ola Kaellenius figyelmeztetett: sürgős irányváltásra van szükség az EU klímapolitikájában.
2 perc
Donald Trump

Trump: az arany nem lesz vámköteles – visszavonta a megdöbbentő szabályt

A döntés egy korábbi vámhatósági határozatot ír felül.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Orosz-amerikai csúcs: Németország összehívta a szövetségeseket – Zelenszkij és Trump is ott lesz a videókonferencián

A megbeszélésen az EU és a NATO vezetői is részt vesznek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu