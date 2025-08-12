Most már az egész világ tudja: Trump segítséget kért Orbán Viktortól az orosz–ukrán háború lezárásához – kiderült, mi történt a háttérben

Eddig is közismert volt, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között egészen szoros a munkakapcsolat. Most viszont egy sokkal mélyebb partnerségre derült fény: Trump segítséget kért Orbán Viktortól.

Trump segítséget kért Orbán Viktortól / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Trump hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette, hogy beveti a Nemzeti Gárdát Washingtonban, miután az amerikai főváros közbiztonsági állapotai ezt szerinte indokolják.

Az eseményen természetesen más témákra is kitért, de a legvégéig kellett várni, hogy egy ártalmatlan újságírói kérdés nyomán fellebbentse, milyen meghatározó szerep jutott a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az amerikai elnök megértse az orosz–ukrán háború realitásait.

Trump–Putyin-csúcstalálkozó

Az amerikai elnök a Fehér Házban beszélt a világ számos médiájának a Putyinnal augusztus 15-re tervezett alaszkai csúcstalálkozójáról. Erről alapvetően azt mondta, hogy „puhatolózó” jellegű lesz és konstruktív lehet.

Tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.

Szeretnék látni egy tűzszünetet, és a lehető legjobb egyezséget, ami elérhető mindkét fél számára – fogalmazott Trump. Azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy

feláll az asztaltól, és azt mondja „végeztem”.

„Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem.” De aláhúzta, hogy akár arra a következtetésre is juthat, hogy „sok szerencsét, folytassátok a harcot.”