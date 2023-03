Újabb jelentés szerint vannak alapvető gondok a londoni rendőrséggel, a Mettel. Louise Casey azután vizsgálódott a rendőröknél, hogy egyikük elrabolta, majd megerőszakolta és meggyilkolta Sarah Everardot. Már a vizsgálat apropója is jelezte, hogy a brit fővárosban a rendet fenntartó csoporttal számos probléma van és ezt a 363 oldalas jelentés is megerősíti.

Fotó: Getty Images

A londoni rendőrökben nem bízik a helyi lakosság és a testület intézményi szinten rasszista, nőgyűlölő és homofób. A rendőrnők 12 százaléka számolt be arról, hogy munka közben nyíltan zaklatták, míg harmaduk csak a mindennapi szexizmus megjelenéséről számolt be a szervezet soraiban – derül ki a The Guardian beszámolójából.

A lakosság fele sem bízik a rendőrökben a brit fővárosban, a többség pedig inkább tart az egyenruhásoktól.

A szervezet kultúrája erősen hierarchikus és nem ritka, hogy a rendőrök egymást is terrorizálják, miközben az egyszerű járőrök feletteseikre sem számíthatnak és munkájukat is demoralizáltan végzik. A jelentésben szerepel, hogy egy muszlim rendőr bakancsát kollégái szalonnával töltötték meg, egy szikh rendőr szakállát levágták és a kisebbségi csoportból érkező zsaruk sokkal nagyobb valószínűséggel néznek szembe fegyelmi vizsgálattal vagy hagyják el a testületet, amely most is aránytalanul fehér, szemben az egyre sokszínűbb Londonnal.

Ennek megfelelően a Met rengeteg feketét állít meg és kutat át, túlzó mértékben élve ezen emberekkel szemben a hatalmával. A jelentés szerzője szerint a problémák olyan mértékűek, hogy a szervezet feldarabolásának is szerepelnie kell a lehetséges megoldási javaslatok között. Casey szerint a problémák egyik okát jelenthetik

a megszorítások is, amelyek mintegy 700 millió fonttal rövidítették meg a Met költségvetését, amire a rendőrség főként a nők és gyerekek védtelenül hagyásával reagált.

Bár nemi erőszakért így is rendkívül kevés embert ítélnek el Londonban, ezt még tovább rontotta, hogy a bizonyítékokat tároló hűtők elromlottak, vagy túlságosan megteltek, rontva a begyűjtött nyomok használhatóságát. Olyan is volt, hogy az egyik rendőr ebédjét tette be egy ilyen hűtőbe, megsemmisítve több ügy bizonyítékait is.

Casey arra is felhívta a figyelmet, hogy a londoni rendőrség fel kell hogy hagyjon azzal a gyakorlattal, hogy csak a reformjavaslatok számukra tetsző részeivel foglalkozik. A testület élén szeptember óta álló Mark Rowley elmondta, hogy ő nem használná az intézményi rasszizmus, intézményi nőgyűlölet és intézményiu homofóbia kifejezéseket a Metre. Azonban kinevezői – a belügyminiszter és a londoni polgármester – közül az egyik, Sadiq Khan londoni polgármester nyilvánvalóvá tette, hogy egyetért a leírással.

Azt Rowley is elismeri, hogy a fenti előítéletek rendszerszinten jelen vannak az egyenruhások körében, ám az intézményi minősítést vitatja, mondván az politikai kifejezés. A brit belügyminisztérium – amely egyre aggresszívebb lépéseket tesz a bevándorlás ellen, ami a BBC-nél is botrányt okozott – természetesen szintén nem gondolja azt, hogy a rendőri testület intézményileg lenne előítéletes.