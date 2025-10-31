Richter: rengeteg pénz érkezik Amerikából, de így sem felhőtlen az öröm – nem hasít már úgy a csúcsgyógyszer
Fontos hír érkezett a tengerentúlról a Richter számára, szűk egy héttel a magyar gyógyszergyártó harmadik negyedéves gyorsjelentése előtt.
A magyar társaság amerikai értékesítési és fejlesztési partnere, az AbbVie negyedéves eredményszámai mellett ugyanis közzétette a Richter vezető készítményének, a Vraylar legfrissebb értékesítési számait.
A cariprazine hatóanyagú antipszichotikumból 934 millió dollár értékben adtak el az Egyesült Államokban július és szeptember közötti időszakban. Ez 6,7 százalékos bővülést jelent éves alapon.
Az előző egyedévhez képest pedig 34 millió dollárral nőtt a magyar kutatók által kifejlesztett vényköteles gyógyszer tengerentúli forgalma.
Az értékesítés felfutásának dinamikája ezzel együtt jelentősen lassult. Egy évvel ezelőtt 16,6 százalékkal, az idei második negyedében pedig 16,3 százalékos növekedésről számolt be az AbbVie.
A Vraylar amerikai eladásából a Richtert mérföldkő bevétel illeti meg, amely a teljes bevétel mintegy ötöde.
A friss értékesítési számok alapján a magyar gyógyszergyártó 173 millió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 58 milliárd forint royalty bevételre számíthat, ami szinte teljes egészében a társaság eredményét javítja.
A Vraylar 2025 első kilenc hónapjában 2,599 milliárd dollár bevételt hozott az AbbVie-nak, ez 10,9 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.
Tíz éve van az amerikai piacon a Richter csúcskészítménye
A tengerentúlon négy indikációban használható antipszichotikum fejlesztése 1999-ben kezdődött, 18 év K+F tevékenység, négy kontinensen összesen több mint 11 ezer ember részvételével elvégzett, mintegy 50 klinikai vizsgálat és 1,2 millió oldal dokumentáció előzte meg. A Criprazine az első magyar fejlesztésű készítményként jelent meg az amerikai piacon, 10 évvel ezelőtt.
A ma már világszerte 70 országban hozzáférhető gyógyszer kétmillió, skizofréniában, bipoláris zavarban és major depresszióban szenvedő páciensnek és hozzátartozóiknak segített.
A Richter terméke tavaly már az 55. legnagyobb forgalmú gyógyszernek számított, értékesítése pedig meghaladta a hárommilliárd dollárt az Egyesült Államokban. Az évtized végéig szabadalmi védettséget élvező készítménytől a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételt vár a Richter amerikai értékesítési partnere.
Eredménycélját és az osztalékot is emeli az AbbVie
Az AbbVie teljes árbevétele 9,1 százalékkal 15,78 milliárd dollárra nőtt a harmadik negyedévben, meghaladva ezzel a 15,59 milliárd dollárról szóló piaci várakozást. Az amerikai gyógyszeróriás nyeresége viszont – egy felvásárláshoz köthető jelentős többletkiadásnak betudhatóan – 87 százalékkal zsugorodott.
A rendkívüli tételektől tisztított, egy részvényre jutó eredmény 38 százalékkal 1,86 dollárra esett vissza, de így is jobb lett az elemzők által vártnál.
Az egész éves profitcélját az erős értékesítési számok tükrében megemelte a vezetőség, amely immár 10,61-10,65 dollár közé várja az egy részvényre jutó tisztított eredményt az eddigi 10,38-10,58 dolláros sáv helyett.
A társaság 5,5 százalékkal növeli a részvényeseknek fizetendő osztalékot is. A megemelt részvényesi juttatásra 2026 februárjától számíthatnak a befektetők.