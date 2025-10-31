Richter: rengeteg pénz érkezik Amerikából, de így sem felhőtlen az öröm – nem hasít már úgy a csúcsgyógyszer

Fontos hír érkezett a tengerentúlról a Richter számára, szűk egy héttel a magyar gyógyszergyártó harmadik negyedéves gyorsjelentése előtt.

Lassult a Richter vezető gyógyszerének értékesítési üteme az Egyesült Államokban / Fotó: Kallus György

A magyar társaság amerikai értékesítési és fejlesztési partnere, az AbbVie negyedéves eredményszámai mellett ugyanis közzétette a Richter vezető készítményének, a Vraylar legfrissebb értékesítési számait.

A cariprazine hatóanyagú antipszichotikumból 934 millió dollár értékben adtak el az Egyesült Államokban július és szeptember közötti időszakban. Ez 6,7 százalékos bővülést jelent éves alapon.

Az előző egyedévhez képest pedig 34 millió dollárral nőtt a magyar kutatók által kifejlesztett vényköteles gyógyszer tengerentúli forgalma.

Az értékesítés felfutásának dinamikája ezzel együtt jelentősen lassult. Egy évvel ezelőtt 16,6 százalékkal, az idei második negyedében pedig 16,3 százalékos növekedésről számolt be az AbbVie.

A Vraylar amerikai eladásából a Richtert mérföldkő bevétel illeti meg, amely a teljes bevétel mintegy ötöde.

A friss értékesítési számok alapján a magyar gyógyszergyártó 173 millió dollár, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 58 milliárd forint royalty bevételre számíthat, ami szinte teljes egészében a társaság eredményét javítja.

A Vraylar 2025 első kilenc hónapjában 2,599 milliárd dollár bevételt hozott az AbbVie-nak, ez 10,9 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

Tíz éve van az amerikai piacon a Richter csúcskészítménye

A tengerentúlon négy indikációban használható antipszichotikum fejlesztése 1999-ben kezdődött, 18 év K+F tevékenység, négy kontinensen összesen több mint 11 ezer ember részvételével elvégzett, mintegy 50 klinikai vizsgálat és 1,2 millió oldal dokumentáció előzte meg. A Criprazine az első magyar fejlesztésű készítményként jelent meg az amerikai piacon, 10 évvel ezelőtt.

A ma már világszerte 70 országban hozzáférhető gyógyszer kétmillió, skizofréniában, bipoláris zavarban és major depresszióban szenvedő páciensnek és hozzátartozóiknak segített.