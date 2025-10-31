Ingyenes készpénzfelvétel: sokkal hamarabb eltörölhetik a 150 ezer forintos limitet, mint gondoltuk – megvan a dátum, mikortól 300 ezres a határ

Ennek „minden magyarországi örülni fog, hiszen 150 000 forintról 300 000 forintra fogjuk felemelni már decembertől a bankautomatákból felvehető készpénz illetékmentességének határát. Tehát eddig egy ember egy hónapban legfeljebb 150 000 forintot tudott kivenni az automatából úgy, hogy az semmilyen költséggel nem terhelődött. Most ezt az értéket 300 000 forintra emeljük – jelentette be Bánki Erik pénteken facebookos videóban az ingyenes készpénzfelvételi összeghatár magasabbra tolását.

Az ingyenes készpénzfelvételt a parlament gazdasági bizottsága már megszavazta / Fotó: Székelyhidi Balázs

A parlament gazdasági bizottságának elnöke elmondta, hogy a pénteki ülésen továbbították a plenáris ülésnek azt a módosító indítványt, ami szerint megnövelik az ingyenes készpénzfelvétel összeghatárát.

A javaslat egy hosszú, kormánnyal történt egyeztetés eredménye, amit egyéni országgyűlési képviselők kezdeményeztek. „Tehát 300 000 ezer forintig nem kell semmilyen többletköltséget fizetniük” – szögezte le Bánki a közösségi oldalán. Hozzátette, hogy

valószínűleg november végétől, de legkésőbb január 1-jétől életbe lép az új szabályozás.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett.

A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják. A részletes törvényszöveget és a végrehajtási rendelkezéseket várhatóan a parlament plenáris ülésén ismertetik, ahol a képviselők szavazhatnak a javaslatról.

A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését – ugyanakkor az intézkedés a lakosság azon csoportjait segítené, amelyeknek továbbra is a készpénz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési forma.

A végső döntést a törvényjavaslatról a parlament plenáris ülése hozza meg a következő hetekben.