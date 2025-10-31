Ingyenes készpénzfelvétel: sokkal hamarabb eltörölhetik a 150 ezer forintos limitet, mint gondoltuk – megvan a dátum, mikortól 300 ezres a határ
Ennek „minden magyarországi örülni fog, hiszen 150 000 forintról 300 000 forintra fogjuk felemelni már decembertől a bankautomatákból felvehető készpénz illetékmentességének határát. Tehát eddig egy ember egy hónapban legfeljebb 150 000 forintot tudott kivenni az automatából úgy, hogy az semmilyen költséggel nem terhelődött. Most ezt az értéket 300 000 forintra emeljük – jelentette be Bánki Erik pénteken facebookos videóban az ingyenes készpénzfelvételi összeghatár magasabbra tolását.
A parlament gazdasági bizottságának elnöke elmondta, hogy a pénteki ülésen továbbították a plenáris ülésnek azt a módosító indítványt, ami szerint megnövelik az ingyenes készpénzfelvétel összeghatárát.
A javaslat egy hosszú, kormánnyal történt egyeztetés eredménye, amit egyéni országgyűlési képviselők kezdeményeztek. „Tehát 300 000 ezer forintig nem kell semmilyen többletköltséget fizetniük” – szögezte le Bánki a közösségi oldalán. Hozzátette, hogy
valószínűleg november végétől, de legkésőbb január 1-jétől életbe lép az új szabályozás.
Mint a Világgazdaság korábban megírta, a parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett.
A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják. A részletes törvényszöveget és a végrehajtási rendelkezéseket várhatóan a parlament plenáris ülésén ismertetik, ahol a képviselők szavazhatnak a javaslatról.
A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését – ugyanakkor az intézkedés a lakosság azon csoportjait segítené, amelyeknek továbbra is a készpénz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési forma.
A végső döntést a törvényjavaslatról a parlament plenáris ülése hozza meg a következő hetekben.
A bankok nem lelkesednek a magasabb ingyenes készpénzfelvételi limitért
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak – szögezte le az MTI-nek pénteken küldött közleményében a szervezet.
Mint írták,
a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna.
Amíg fennáll az Európában kiemelkedően magas, 0,9 százalékos, minden ATM-es pénzfelvételt terhelő adó (tranzakciós illeték), addig a tervezett intézkedés csak a banki elvonások emelésének egy újabb módja. Fontos kiemelni, hogy a banki ügyfelek számára ingyenes készpénzfelvétel után a bankoknak ezt az adót ugyanúgy be kell fizetniük, mint a limit feletti készpénzfelvételek után. A készpénzfelvétel ingyenességét végső soron a hazai bankrendszer és így közvetetten minden ügyfél fizeti meg – köztük a készpénzt nem használó ügyfelek is.