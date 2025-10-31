Hagyományos üzletet nyit a népszerű online cipőáruház Budapesten

A mintegy 400 négyzetméteres üzletben válogatott lesz a kínálat, azaz a vásárlók értelemszerűen szűkebb választékkal találkoznak ott, mint az online felületen. A cég ígérete szerint a boltban elérhető kínálat a cipők és más lábbelik széles felhasználási céljait fedi le, azaz sportcipők és alkalmi viseletek egyaránt megtalálhatók lesznek. A vállalat a bolt megnyitásának alkalmából az első hétre nyitási akciót hirdetett – írja cikkében az Origo.

Fizikai boltot nyit Budapesten az Ecipo.hu online cipőbolt / Fotó: Lordn / Shutterstock (illusztráció)

Számos márkát visz a cipőkereskedő

A lap arról ír, hogy a webáruház mögötti viszonyokra tekintve a Modivo neve tűnik fel, mely egy jelentős, 2006-ban alapított lengyel vállalat ruházati termékek, cipők, kiegészítők forgalmazására. Jelenleg az egyik legnagyobb lengyel cipőkereskedelmi vállalat.

A Modivo koncepciója a multibrand, azaz több márkát lefedő értékesítési koncepcióval rendelkeznek. Online kínálatukban több mint 90 ezer terméket tartanak mintegy 700 márkától, több kategóriában. A portfólióban olyan márkák termékei találhatók, mint az Adidas, Birkenstock, Beverly Hills Polo Club, Converse, DC Shoes, Hunter, New Balance, Nike, Reebok, Rieker, UGG vagy Vans.

A cég értékesítési tevékenysége számos online felületre kiterjed.

Részvényeinek birtoklási aránya alapján a vállalat meghatározó tulajdonosa korábban is a CCC csoport volt, a közelmúltban viszont lezárult a részvénycsomag 100 százalékos felvásárlása.

A Modivóhoz tartozó e-kereskedelmi platformok lényegében az EU szinte mindegyik országában elérhetők és működnek.

Miként a Világgazdaság nyáron megírta, húsz év után végleg bezártak a magyarországi Playersroom üzletek – az utolsó bolt szeptember 1-jén zárt, a webáruház pedig ugyanekkor szűnt meg. A döntés hátterében pénzügyi nehézségek és stratégiai irányváltás áll, a márka minden erőforrását a magyar Dorko brandre összpontosítja.

