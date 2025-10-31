Mire lejárt a 4iG vételi ajánlata, szétszakadt a Rába

Alig egy hete még úgy tűnt, minden befektetést felszív a BÉT-en a 4iG és a Rába hadiipari ralija, amit a 4iG-leány Rábára tett nyilvános vételi ajánlata fűtött. Az elmúlt 2 napban azonban 4500 forintról 3200 forintig esett vissza a Rába árfolyama. Nagyjából 30 százaléknyi kapitalizáció árazódott ki a Rábából. Ráadásul ma délben az ajánlat időablaka is bezárult, amit egyetlen részvényes sem fogadott el. Miközben a napokban korrigáló 4iG ma újra felpattant.

Vajon hol tart a Rába felvásárlása? / Fotó: Kallus György

Délben lejárt a Rába részvényekre tett vételi ajánlat: senki sem fogadta el

A kettős rali háttere, hogy szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják. A határidő ma délben lejárt.

A Rába igazgatósága korábban nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a tegnapi rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával.