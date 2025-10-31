Deviza
EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF336.7 +0.3% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.21 -0.38% RON/HUF76.36 -0.05% CZK/HUF15.95 -0.09% EUR/HUF388.2 -0.08% USD/HUF336.7 +0.3% GBP/HUF441.11 -0.13% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF91.21 -0.38% RON/HUF76.36 -0.05% CZK/HUF15.95 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,075.5 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,974 -0.74% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,350 -0.97% OPUS550 -1.27% ANY7,040 -1.14% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,956.24 +0.66% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,299.46 +0.35% BUX107,075.5 +0.08% MTELEKOM1,772 -0.45% MOL2,974 -0.74% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,350 -0.97% OPUS550 -1.27% ANY7,040 -1.14% AUTOWALLIS155 -2.26% WABERERS5,620 +1.07% BUMIX9,956.24 +0.66% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,299.46 +0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ponty
aszály
halastó
árszint

Tavalyi áron várható idén a karácsonyi hal

Szűk két hónap van még karácsonyig, de a tógazdálkodásban már tart az őszi lehalászási szezon, a magyar haltermelők pedig már karácsonyra készülnek. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) szerint idén is bőséges és jó minőségű, fogyasztásra ajánlott hal várja majd a vásárlókat a kiskereskedelemben annak ellenére, hogy a termelők dolgát aszály és a növekvő termelési költségek is nehezítették.
VG
2025.10.31, 13:24
Frissítve: 2025.10.31, 14:19

Az Origo a karácsonyi halszezon nyitánya kapcsán arról ír, hogy a magyarok halfogyasztása még mindig elmarad az uniós átlagtól: egy főre számolva 7-8 kilogramm biztosan kívánatos lenne, de még mindig csak átlagosan 6,7 kilogrammot tesz ki, igaz, ez 1 kilogrammos növekedés a 2013-as értékről. A MA-HAL ugyanakkor azt jelezte, hogy a tógazdaságok a karácsonyi előtti időszakra időzítik a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a szervezet szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésre.

Teherautókon elhelyezett kádakba öntik a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során idén októberben – elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban, a kifogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedik a Balatonba
Teherautókon elhelyezett kádakba öntik a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során idén októberben – elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban, a kifogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedik a Balatonba / Fotó: Vasvári Tamás / MTI (illusztráció)

Tavalyi áron lesz idén karácsonyi hal

A lap a szervezet tájékoztatása alapján arról ír, hogy a hazai fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak az étkezési célú halak kiskereskedelmi árainál. Ezt annak ellenére jelenti ki a MA-HAL, hogy a termelők és a boltok fenntartási költségei jelentősen növekedtek. A szakmaközi szervezet szerint a cél az, hogy a fogyasztó a tavalyihoz hasonló áron jusson hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

A MA-HAL irányárakat is közzétett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek. A kilogrammonkénti árak a mostani prognózis szerint az alábbiak:

  • Élő ponty: 2000–2500 forint 
  • Pontyszelet: 3500–4500
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 forint
  • Szürkeharcsafilé: 7000–9000 forint 
  • Busaszelet: 1500–2000 forint 

A szervezet egyúttal ismét felhívja a figyelmet a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is.

Az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is mind nagyobb figyelem fordul a haltermelésre és az akvakultúrára, részben a természetes és a mesterséges élőhelyeket egyaránt érintő ökológiai kihívások miatt, ám összefüggésben azzal, hogy a halfogyasztás kedvező élettani hatásai mellett folyamatosan jelennek meg tudományos bizonyítékok, ami hozzájárul a fogyasztott mennyiség növekedéséhez. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 2024-ben kiadott jelentése szerint 2022-ben rekordot döntött a globális halászat és a haltenyésztés, és közben lezajlott egy elképesztő fordulat: az akvakultúra kibocsátása nagyobbra nőtt, mint a világ halászati kibocsátása. A dokumentum szerint a globális összkibocsátás 2022-ben elérte a 223,2 millió tonnát, ami 4,4 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu