Brutális formában a forint, újabb akadályt vitt át játszi könnyedséggel

A többi meghatározó, illetve a régiós devizákhoz képest is emelkedő pályán mozog a magyar pénznem. A legnagyobb mértékben, 0,4 százalékkal a lengyel zlotyhoz viszonyítva erősödött. Jelenleg 91,15 forinton áll a zloty.

A nemzetközi devizapiacon tegnap erősödött a dollár az euróval szemben, ám a forint ellen tudott állni a dollár erősödésének is

– írja az Erste.

A kormány döntött a korábban belengetett 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami jelentős, mintegy 600 milliárd forintos terhet ró a büdzsére éves szinten.

Pénteki hír, hogy az ipari termelői árak tovább csökkentek havi alapon szeptemberben, ami a kínálati oldal felőli árnyomás további enyhülését jelzi.

A jövő héten konjunktúraadatok érkeznek itthon: ipari termelési és kiskereskedelmi adatokat közöl majd a KSH.

A dollárerő hátterében amúgy az amerikai–kínai csúcs nyomán kialakult piaci eufória és az erőteljes amerikai negyedéves jelentések állhatnak.

Az Európai Központi Bank kamatdöntése egy bővített mondatban elintézhető: nincs változás, jó pozícióban érzi magát a jegybank, egyelőre nem látszik a szándék semmilyen kamatváltoztatásra

– teszik hozzá a pénzügyi csoport elemzői.

Az eurózóna harmadik negyedéves növekedése ugyanakkor enyhén pozitív meglepetést okozott. Reggel 1,156 körül járt az euró-dollár keresztárfolyam, délre viszont magára talált az euró, és 1,1571-ig lendült vissza a kereszt. Európában inflációs adatokat közölnek ma délelőtt: a valutaövezeti dinamika továbbra is a középtávú cél közelében lehet.