A magyarok impulzusvásárlók, mégis azonnal megbánják a pénzkidobást

Sokan tudatosan tervezik a kiadásaikat, ám a kedvezmények és az érzelmek hatására könnyen engednek az impulzusvásárlásnak – derül ki a magyar fogyasztás kettősségéről egy friss, a takarékossági világnap alkalmából a hazai vásárlókkal készült kutatásából. A vásárlók jó része annak ellenére költ a boltokban, hogy szinte mindig megbánja a felesleges pénzkidobást.
VG
2025.10.31, 12:23

A magyar fogyasztók jó része bevallottan impulzív vásárló, csaknem 40 százalékuk szerint ezzel jutalmazzák magukat. A vásárlók majdnem 60 százalékát az akciók ösztönzik a vásárlásra. Egyebek mellett ez derült ki az Árukereső! 1638 –  különböző nemű, korosztályú és bevétellel rendelkező – felhasználójával a vásárlási szokásokról készült friss felmérésből.

kiskereskedelem, bolt, vásárló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom
A magyar fogyasztók impulzusvásárlók / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

A magyar vásárlók sokszor érzelmi alapon döntenek

A magyar vásárlók egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Az ár-összehasonlító oldal felmérése szerint 

a válaszadók 10 százaléka nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát. 

Egyebek mellett erről és további érdekességekről is beszámol az Origo.

