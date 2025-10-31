A magyarok impulzusvásárlók, mégis azonnal megbánják a pénzkidobást

A magyar fogyasztók jó része bevallottan impulzív vásárló, csaknem 40 százalékuk szerint ezzel jutalmazzák magukat. A vásárlók majdnem 60 százalékát az akciók ösztönzik a vásárlásra. Egyebek mellett ez derült ki az Árukereső! 1638 – különböző nemű, korosztályú és bevétellel rendelkező – felhasználójával a vásárlási szokásokról készült friss felmérésből.

A magyar fogyasztók impulzusvásárlók / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

A magyar vásárlók sokszor érzelmi alapon döntenek

A magyar vásárlók egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Az ár-összehasonlító oldal felmérése szerint

a válaszadók 10 százaléka nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát.

Egyebek mellett erről és további érdekességekről is beszámol az Origo.