A magyar delegáció szerint Svédország erősíti a NATO-t

Svédország tagsága erősíti a NATO-t

– írta Facebook-oldalára Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke.

A Világgazdaság is megírta, hogy Magyarország delegációt küld a svéd és finn NATO-csatlakozás ügyében. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban úgy fogalmazott, hogy

kicsi esélyt ad annak, hogy ne támogatnák a magyar parlamentben Svédország és Finnország NATO-csatlakozását.

A magyar delegáció kedden Stockholmban, Andreas Norlén svéd házelnökkel és további parlamenti politikusokkal tárgyalt, szerdán pedig Helsinkiben folytat megbeszélést a finn külügyi bizottság elnökével. Hende Csaba vezeti küldöttséget, további tagjai Győri Enikő és Schaller-Baross Ernő EP-képviselők.

A két észak-európai ország tavaly májusban adta be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz az ukrajnai háború kirobbanása után. A bővítéshez szükséges, hogy az összes tagállam ratifikálja a csatlakozást, ám ezt Törökország igyekszik feltételekhez kötni, miközben Magyarország sem ratifikálta még a belépési kérelmüket. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azt mondta, hogy tagállamok mindegyike, köztük Törökország és Magyarország is hozzájárult Finnország és a Svédország meghívásához a NATO tagjai közé, továbbá aláírták a csatlakozásról szóló jegyzőkönyvet. A főtitkár reményét fejezte ki, hogy a többi 28 tagországhoz hasonlóan Törökország és a Magyarország is mihamarabb ratifikálja a csatlakozásról szóló egyezményt.