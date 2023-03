A Wagner-vezér szerint óriási erőket mozgósítanak az ukránok és hamarosan támadnak

Jelentős csapatmozgásokat hajtott végre az ukrán hadsereg, és egyre felkészültebb lesz, így bármelyik pillanatban megindíthatja az offenzívát, hogy kisöpörje az országból az orosz inváziós erőket. Erről beszélt Jevgenyij Prigozsin, az orosz zsoldossereg, a Wagner-csoport vezetője az orosz médiában. Prigozsin szerint az ukránok csak Bahmutnál 80 ezer katonát vontak össze, de szerte a front mentén még kétszázezret tartalékolnak az offenzívára.

Fotó: AFP

A Wagner-vezér szavait a háborúkutató amerikai agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW) szemlézte, az elemzésben megjegyezték: Prigozsin meglehetősen engedékenyebb hangnemet ütött meg a korábbiakhoz képest, és jóval kevésbé volt kritikus az orosz hadvezetéssel szemben. Valószínűleg amiatt is, mert egyre jobban aggódik bahmuti csapataiért, amelyek alig kapnak támogatást az orosz seregtől. Márpedig lőszerek és támogatás nélkül a teljes megsemmisülés vár rájuk. Ezúttal Prigozsin többször is dicsérte az orosz hadsereg teljesítményeit és a csecsen erőkét is.

Ugyanakkor azt is kérte a hazai médiától, hogy ne becsüljék le az ukrán hadsereget és azt se hangoztassák, hogy Oroszország a NATO-val háborúzik, mert ez nem igaz, a Wagner például csak ukrán csapatokkal harcolt Donbászban.

Az ukrán csapatösszevonások miatt az ISW elemzői úgy vélik, hogy a közeljövőben várhatóan Oroszország taktikát válthat, és az energetikai infrastruktúra helyett a katonai objektumokat kezdhetik el rakétákkal és drónokkal támadni.