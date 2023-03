Már az ukránok is elismerik, hogy hamarosan elveszítik Bahmutot

Az ukrán hadsereg jelentése szerint az orosz csapatok egyre mélyebbre hatolnak Bahmutban, és hamarosan az egész város felett átveszik az irányítást. Az információt az Institute for the Study of War (ISW) elemzése is megerősítette.

Fotó: Narciso Contreras / AFP

A kis, keleti várost méterről méterre foglalják el az oroszok – írta a CNN. Moszkva reményei szerint Bahmut lehet az ugródeszka a donyecki térség teljes bekebelezéséhez. Korábban Volodimir Zelenszkij egyik tanácsadója arról beszélt, hogy Bahmut elvesztése nem jelentene számottevő katonai sikert Oroszország számára. Állítása szerint a várostól nyugatra fekvő területeket megerősítették az elmúlt hetekben, így az orosz csapatok képtelenek lennének gyorsan továbbnyomulni Ukrajna belseje felé.

Bahmutban az ellenség fölénybe került

– közölte csütörtökön az ukrán katonai vezérkar. Az ISW szerint az oroszok a városon belül és kívül is folyamatos nyomás alá helyezik a védőket. Ennek ellenére

az ukrán vezetés azt jelentette, hogy nem tervezik a csapataik kivonását Bahmutból.

Bahmuti csata: miért ölik halomra egymást az ukránok és az oroszok egy romokban fekvő városért? Habár az ukrán városban több fontos útvonal találkozik, ezenkívül nem sok stratégiai jelentősége van, ráadásul Ukrajna könnyen megvédhetné a következő nagyvárost is a katonáival. Mégis egyfajta szimbólummá vált az elmúlt hónapokban, és mindkét fél úgy állítja be, hogy aki birtokolja, az nyeri a háborút.

Ez ellentmond a korábbi jelentésnek, amely szerint a vezérkar engedélyt adott a várost védő tiszteknek, hogy visszavonulót fújjanak, ha az indokolttá válik.

A Bahmut elleni offenzívát a Wagner csoport legjobban képzett zsoldosai vezetik. A zsoldossereg vezetője, Jevgenyij Prigozsin szerint az ukránok nem fogják feladni a romba dőlt várost. Szerinte