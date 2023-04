Kedd és péntek közt hivatalos látogatáson Kínában tartózkodik Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, aki két hete tüdőgyulladása miatt elhalasztotta az utazást, de felépülése után pótolja - írta a kínai állami ellenőrzés alatt álló Global Times.

Fotó: AFP

Brazília az egyik legnagyobb feltörekvő piaci gazdaság, amely Kínához hasonlóan nem vezetett be szankciókat Ukrajna megtámadása miatt Oroszország ellen, és egyéb tekintetekben sem azt az utat járja, amelyet az Egyesült Államok szívesen látna.

Kínához hasonlóan Brazília is nagy vásárlójává vált az orosz energiahordozóknak, amelyek ellen a nyugati államok szankciókat alkalmaznak. A széles körben csak Lula néven emlegetett, tavaly megválasztott elnök az Irán elleni amerikai büntetőintézkedésekre is fütyül, és az év elején is engedtek befutni Rio de Janeiro kikötőjébe.

Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy a látogatás során vajon Brazília bejelenti-e csatlakozását a kínai Egy Övezet Egy Út stratégiai fejlesztési programhoz, de nem rejtette véka alá, hogy szívesen látnák ezt a fejleményt.

Ha ez megtörténne, már 22 latin-amerikai ország lenne résztvevője a programnak.

Lula egyébként korábban sürgette, hogy Kína vállaljon közvetítő szerepet, hogy az ukrajnai konfliktus résztvevői elérjék a békét, ami egybevág a pekingi retorikával.