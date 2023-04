Hivatalos: eltörlik a kötelező maszkviselést Magyarországon

Magyarország kedvező járványügyi helyzetére tekintettel az országos tiszti főorvos május elsejével visszavonta a kötelező maszkviselésre vonatkozó határozatát – jelentette be pénteken a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Jövő héttel eltörlik a kötelező maszkviselést Magyarországon.

Fotó: Balázs Attila / MTI

Az NKK tájékoztatása szerint hétfőtől az egészségügyi és a szociális intézményekben sem a dolgozóknak, sem a látogatóknak nem kell maszkot hordaniuk. A kórházigazgatók saját hatáskörben továbbra is dönthetnek a kórházat vagy a kórházon belül bizonyos osztályokat érintően a kötelező maszkhasználatról.

Habár már nem kötelező a maszkhasználat, de nem is tilos. Aki bizonyos helyeken továbbra is szeretné feltenni a maszkot, természetesen ezután is megteheti.

A Koronavírus Sajtóközpont szerdai adatközlése szerint az elmúlt héten 616 új fertőzöttet azonosítottak, és nyolx halálos áldozatot szedett a járvány Magyarországon.