Ketten vitték el a hatalmas ötöslottó nyereményt

Olyan sokáig nem találta el senki az összes nyerőszámot az ötöslottón, hogy hatalmas nyereményalap halmozódott fel. Most egyszerre ketten is telitalálatos fogadást adtak be.

1 órája | Szerző: Pető Sándor

1 órája | Szerző: Pető Sándor