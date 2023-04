Egy kínai nő a madárinfluenza embereket ritkán megfertőző változatának első halálos áldozata – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden. Az 56 éves, Kuangtung tartományból származó hölgy a harmadik, aki elkapta a vírus H3N8 típusát, és a korábbi fertőzések is Kínában voltak.

Fotó: Shutterstock

A WHO szerint az áldozat több alapbetegséggel is küzdött és rendszeresen találkozott élő baromfikkal. A madárinfluenza gyakran fertőz meg sporadikusan embereket is Kínában, hiszen az óriási baromfi- és vadon élő madárpopulációk miatt a betegség folyamatosan jelen van az országban.

A nő által látogatott piacról begyűjtött minták az A(H3) influenzára pozitívak lettek a WHO közlése szerint, ugyanakkor

a nő közeli kapcsolatainál a betegséget nem mutatták ki.

A H3N8 típusú influenza gyakori a madarak körében, azonban a betegség nem jár látható jelekkel a szárnyasoknál – írja a Reuters.