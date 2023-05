Először kapott befagyasztott orosz pénzeket Ukrajna

Először engedélyezte elkobzott orosz vagyonok átadását Ukrajnának az Egyesült Államok igazságügyi minisztere, Merrick Garland – közölte szerdán a politikus. Konstantin Malofejev orosz oligarcha még tavaly került az amerikaiak szankciós listájára, amiért Krím-félsziget elszakadását célzó hirdetéseket finanszírozott.

Fotó: AFP

Akkor Garland több millió dollár értékű számla befagyasztását jelentette be amerikai pénzintézetekben, amelyek Malofejev szankció sértéseihez kapcsolódnak. Februárban aztán megszületett az engedély is, míg a mostani közlemény szerint az első átutalás is megtörtént.

Az amerikai politikus szeriunt azonban nem ez lesz az utolsó hasonló lépés – írja a The Guardian.