Lemondta egyhetes ausztráliai, új-zélandi és Fidzsi-szigeteki látogatását Annalena Baerbock német külügyminiszter a repülőgépe műszaki meghibásodása miatt – közölte a német külügyminisztérium szóvivője kedden.

Fotó: AFP

Baerbock Ausztráliába tartó kormányzati gépén Abu-Dzabiból való felszállása után nem sokkal jelentkezett a hiba, így két napon belül már másodszor kellett visszafordulnia műszaki okok miatt. A német külügyminiszter gépe először hétfőn egy tankolás során hibásodott meg.

A kapitány közlése szerint a gépen ugyanaz a fékszárnyakkal kapcsolatos meghibásodás lépett fel, mint hétfőn, megakadályozva, hogy a repülőgép elérje a normál utazómagasságot és -sebességet.

Azt is hozzátette, valószínűtlennek tartja, hogy újra útnak induljanak, mivel még mindig nem találtak megoldást a problémára.

Az ausztráliai bemutatkozó útja során Baerbock Canberrát és Sydney-t is meg akarta látogatni, ahol Penny Wong ausztrál külügyminiszterrel is találkozott volna. A meghibásodott repülőgép rakományaként Németország a gyarmati korszakból származó kulturális tárgyakat is szeretett volna visszaadni az ausztráliai kaurna őslakosoknak.

Nem ez az első eset, hogy a Baerbocknak gondjai akadtak egy német kormánygéppel, ugyanis május közepén Katarban rekedt a gép egy defektes gumiabroncs miatt.