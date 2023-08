Repülőgépének meghibásodása miatt kényszerült a földre Annalena Baerbock német külügyminiszter. A politikus egy meglehetősen régi Airbus A340-300 típusú géppel indult Ausztráliát, Új-Zélandot és Fijit érintő körútjára hétfőn, ám miután Abu-Dzabiban a gépe leszállt egy rutinszerű tankolásra, a felszállás után ismét leszállni kényszerült, ám előtte két órát körözött az égen, hogy megszabaduljon mintegy 80 tonna kerozintól.

Egyelőre azt nem tudni, hogy ez mennyiben módosítja Baerbock hivatalosan kedden, Canberrában kezdődő programját, ám ismét felveti a német kormánygépek technikai minőségével kapcsolatos kérdéseket – írja a Financial Times.

Fotó: Thomas Trutschel / Northfoto

Alig három hóappal Baerbock útja előtt ugyanis a külügyminiszter Katarban volt kénytelen eggyel több éjszakát tölteni a tervezettnél repülőgépe meghibásodása miatt, míg

2018-ban az akkori kancellárral, Angela Merkellel hajtott végre kényszerleszállást ugyanaz a gép, amely most is meghibásodott.

A kritikák természetesen a kormánygépek karbantartásáért felős német hadsereget is utolérték. Ursula von der Leyen még német hadügyminiszterként, 2016-ban maradt a tervezettnél tovább Maliban.

A német légierő ugyan dolgozik a kormány két öregedő A340-esének lecserélésén, és már három VIP Airbus A350-est is beszerzett, ám, mint azt most is látni, a politikusok mégis a régi repülőkkel indultak útnak. Egyelőre nem tudni, miért.