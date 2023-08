Hétfőn újból tűzveszélyre figyelmeztettek a görög hatóságok, és felszólították a lakosságot, hogy legyenek óvatosak a nyílt láng használata közben és a szikrák lángra lobbanásakor.

Görögország hétfőn két tűzoltó repülőgépet is küldött Ciprusra, ahol félő, hogy a lángok újból terjedni kezdenek a szeles idő miatt.

A görög tűzoltóság a közösségi médiában hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a fővárost körülvevő Attika régióban, a Peloponnészoszi-félsziget déli részén és Kréta nyugati részén is rendkívül nagy a tűzveszély. Ennek oka nem a magas hőmérséklet, amely a nyári hónapok időjárásához viszonyítva még a normális keretek között van, hanem az erős szél, amely a szakértők szerint ezen a héten az ország több pontján is várható.

Fotó: Filipposz Hrisztu

A figyelmeztetés különösen az Égei-tenger térségét érinti a nyári hónapokban, amikor a száraz nyári szél eléri Krétát és a többi szigetet.

Mivel Görögország legnagyobb részén már hetek óta nem esett eső, egy szikra is elég ahhoz, hogy a szél óriási tüzet csiholjon – figyelmeztetnek a szakemberek.

A tűzesetek mindennaposak Görögországban, de többségük kezelhető és ellenőrizhető. Számos esetben gyújtogatás vagy gondatlanság miatt alakulnak ki, például egy eldobott cigaretta vagy figyelmetlen kerti grillezés miatt.

Görögország hétfőn két tűzoltó repülőgépet küldött Ciprusra, ahol több négyzetkilométernyi hegyvidéket perzseltek fel a lángok péntek óta. A tüzet szombaton több száz tűzoltónak sikerült megfékeznie, de félő, hogy a szeles időben újból tűz üt ki. A tűz megfékezésében Jordánia is közreműködik három repülőgéppel. A ciprusi környezetvédelmi minisztérium Izraellel is tárgyalásokat folytat a segítségnyújtásról. A görög polgári védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy 20 tonna égésgátló anyagot is útnak indítottak Ciprus felé, a repülőgépek pedig várhatóan egy napon belül munkába állhatnak.