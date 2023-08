Portugáliában több ezer hektárt perzseltek fel a lángok, amelyekkel még kedd hajnalban is tűzoltók százai viaskodtak, miközben mintegy 1400 embert ki is kellett telepíteni. A pusztító tűz szombaton, Odemira környékén csapott fel, de időközben déli irányba tovább terjedt, és már fenyegeti a turisták által kedvelt Algarvét is. Eddig mintegy 67 hektár lett a lángok martaléka.

A helyzet válságos, nehéz és összetett

– összegzett Helder Guerreiro, Odemira polgármestere. José Ribeiro, a polgári védelem vezetője szerint sok a tennivaló a lángok megfékezéséhez. A hatóságok tájékoztatása szerint 19 kis falut, négy szálláshelyet és egy kempinget kellett kiüríteni elővigyázatosságból, és több utat lezártak.

Fotó: Patricia de Melo Moreira / AFP

Az ország meteorológiai szolgálata hat körzetre hőségriadó miatt adott ki vörös riasztást hétfő éjfélig, ám kedden is 41 fokos hőség várható az ország északi részén. Az illetékesek 120 településen figyelmeztettek tűzveszélyre.

A polgári védelemért felelős államtitkár, Patricia Gaspar sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy az időjárási körülmények miatt egy kis tűzből is nagy baj lehet. Tudósok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás miatt a hasonló hőhullámok gyakoribbak, intenzívebbek és kiterjedtebbek lesznek. A lángok a Földközi-tenger partjainál Európa-szerte pusztítanak idén, de a tengerentúl sem úszta meg erdőtüzek nélkül az idei nyarat, hasonlóan a tavalyi évhez.