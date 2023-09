Az amerikai–mexikói határvidék számít a világ leghalálosabb szárazföldi migrációs útvonalának, ahol évente százak veszítik életüket a veszélyes sivatagi átkelés során – derül ki az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének (IOM) ma közzétett adataiból. Míg az egész amerikai kontinensen tavaly összesen 1457 esetet regisztráltak, a szervezet egyedül az amerikai–mexikói határ mentén tavaly 686, migrációhoz köthető halálesetet és eltűnést dokumentált.

Fotó: AFP

A tényleges szám azonban a hiányos – többek között a texasi halottkémi hivataloktól és a mexikói kutató-mentő ügynökségtől származó – adatok miatt valószínűleg ennél is magasabb. Paul Dillon, a szervezet szóvivője elmondta, a rögzített adatok a rendelkezésre álló legalacsonyabb becslések, a riasztó számok pedig arra figyelmeztetnek, hogy határozott fellépésre van szükség a bevándorlás törvényes kereteinek megteremtése érdekében.

Az ENSZ-szervezet által az amerikai kontinensen tapasztalt egyik legaggasztóbb tendencia a karibi térség migrációs útvonalain történt halálesetek számának emelkedése volt. A legtöbb áldozat a Dominikai Köztársaságból, Haitiről és Kubából érkezett a szóvivő szerint. Az amerikai határőrök beszámolói szerint a sivatagokon, kanyonokon és kaktuszokkal benőtt hegyvidéken átkelve nyáron sok migráns hőguta,

télen pedig a kimerültség és kihűlés következtében veszíti életét.

A halálesetek és eltűnések csaknem fele a Sonora-sivatagon és a Chihuahua-sivatagon való átkelés során következett be. A Panama és Kolumbia közötti dzsungeles, a bűnbandák jelenléte miatt is veszélyes határvidéken tavaly 141 ember lelte halálát az IOM adatai szerint. A panamai kormány új intézkedéseket jelentett be a múlt héten, hogy megfékezze a Darien-hasadéknak nevezett területen át érkezők számának emelkedését, amely idén minden idők legmagasabb szintjét érte el.