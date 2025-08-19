Mihez kezdünk az amerikai részvényekkel? Tombol az optimizmus, de ez senkit ne tévesszen meg

Nem csoda, hogy az amerikai részvények egyik rekordról a másikra menetelnek: az elemzők közel négy éve a leggyorsabb ütemben emelik a folyó negyedévre vonatkozó profitvárakozásaikat az S&P 500 cégeinél.

Amerikai részvények: hasítanak az indexek, de a jövőre vonatkozó várakozások csalókák lehetnek / Fotó: AFP

A Citigroup egyik mutatója, amely az amerikai egy részvényre jutó eredményre (EPS) vonatkozó felminősítések és leminősítések számát méri össze, a 2021. decemberi szint óta a legmagasabb értéken áll. Hasonló erőteljes a trend azoknál a vállalatoknál is, amelyek nemrég tették közzé saját előrejelzéseiket. A Bloomberg Intelligence adatai szerint

a vállalati prognózisokat a Wall Street konszenzusával összevető mutató közel négy éve a második legmagasabb szintjén mozog.

A kedvezőbb kilátások éles fordulatot jelentenek az év elejéhez képest, amikor Donald Trump elnök kereskedelmi politikája miatti aggodalmak tetőztek, és ugyanez a mutató tízéves mélypontra süllyedt.

Az optimista képnek azonban van egy árnyoldala: hónapokba telhet, mire az amerikai vállalatok teljes mértékben megérzik Trump kereskedelmi háborújának ellátási láncokra és profitmarzsokra gyakorolt hatását.

A rengeteg ’mi lenne, ha’ forgatókönyv miatt az elemzők már hónapokkal ezelőtt csökkentették a profitvárakozásokat a vámokkal kapcsolatos félelmek miatt

– mondta Yung-Yu Ma, a PNC Asset Management Group vezető befektetési stratégája a Bloombergnek. „Most az általános vélekedés szerint a vámok nem mérnek olyan súlyos csapást a gazdaságra, mint korábban gondolták; viszont mindenki arra vár, hogy mi történik a vámokkal a következő hónapokban" - tette hozzá.

Az amerikai részvények csak a lerontott várakozásokhoz képest teljesítenek jól

Részben ennek tudható be, hogy az elemzői becslések szerint

2025-ben 9,2 százalék átlagos profitnövekedés várható, szemben az év elején prognosztizált

majdnem 13 százalékkal.

A Wall Street úgy számol, hogy az S&P 500 vállalatai részvényenként körülbelül 269 dollárt keresnek 2025-ben, ami

elmarad az év eleji 273 dollártól és az

egy évvel ezelőtti 279 dolláros előrejelzéstől.

Ráadásul semmi garancia nincs arra, hogy a pozitív lendület folytatódik. Nick Giacoumakis, a NEIRG Wealth Management elnöke szerint az eladói oldal elemzői és a vállalatok a következő hónapokban akár lefelé is módosíthatják előrejelzéseiket.