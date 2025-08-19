Ukrajna százmilliárd dolláros fegyverüzletet kínál Trumpnak – biztonsági garanciákért cserébe

Ukrajna minden eddiginél nagyobb fegyverüzlettel próbálja megnyerni Donald Trump támogatását: a Financial Times által látott dokumentum szerint Kijev százmilliárd dollárnyi amerikai fegyver vásárlására tett ígéretet, amelyet európai partnerek pénzelnének. A csomag részeként egy további ötvenmilliárd dolláros drónprogramról is szó van, amelyet részben ukrán cégek bevonásával valósítanának meg. Ennek véglegesítése azonban a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó után történne meg.

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó margóján kijevi tisztviselők százmilliárd dollár értékű amerikai fegyvervásárlási üzletet ajánlottak az amerikai kormánynak, amelyet európai forrásokból finanszíroznának / Fotó: AFP

A javaslat egyértelműen Donald Trump üzleti szemléletére épít. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban úgy fogalmazott: „Nem adunk semmit, legalábbis ingyen.”

A dokumentumban nem részletezték, mely konkrét fegyverekről lenne szó, de Kijev korábban jelezte, hogy legalább tíz Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni, valamint további rakétákat és védelmi eszközöket.

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: óriási fegyverüzlet, uniós pénzekből

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy Trump a múlt heti alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyinnal látszólag több ponton közel került az orosz állásponthoz, például a tűzszüneti javaslat ügyében. A mostani ukrán ajánlat ezért részben ellenajánlatként is értelmezhető.

Kijev ugyanakkor továbbra is elutasítja a területi engedményeket. A dokumentum szerint a Donyeck és Luhanszk egy részének feladása „ugródeszkát adna egy újabb orosz offenzívának”, amely akár Dnyipro városát is veszélyeztetné. A szöveg kiemeli: a békének nem engedményekre, hanem egy erős biztonsági keretre kell épülnie.

Volodimir Zelenszkij szerint a háborús károk teljes körű kártérítést igényelnek, amelyet a nyugati országokban befagyasztott, mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz állami vagyonból lehetne fedezni.

Moszkva csak akkor számíthat bármiféle szankciókönnyítésre, ha maradéktalanul betartja a jövőbeni békemegállapodást.

A Fehér Házban tartott találkozón a német kancellár, Friedrich Merz is a tűzszünet fontosságát hangsúlyozta, mondván: a következő tárgyalások csak ennek megléte mellett képzelhetők el.