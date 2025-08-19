Oroszország újra megbüntette a Google-t: a világ összes pénzét követeli rajta

A moszkvai Taganszkij kerületi bíróság 3,8 millió rubel pénzbírságot szabott ki a Google-re, mert a vállalat megsértette az orosz információ-hozzáférési korlátozásokról szóló előírásokat. A bíróság közlése szerint a Google LLC-t vétkesnek találták abban, hogy nem hajtotta végre az orosz jogszabályok szerinti hozzáférés-korlátozásokat.
Az ítélet alapja az orosz közigazgatási törvénykönyv vonatkozó cikkelye volt, amely az online tartalmakhoz való hozzáférés szabályainak megsértését szankcionálja. A Taganszkij bíróság határozata értelmében
a Google-nek 3,8 millió rubel (több mint 15 millió forint) bírságot kell kifizetnie.
A döntést a TASZSZ hírügynökség idézte a bíróság tájékoztatása alapján. A Google és más nagy techvállalatok ellen az elmúlt években több hasonló eljárás is indult Oroszországban, mivel a hatóságok szigorúan ellenőrzik az online tartalmakhoz való hozzáférést és azok korlátozásának betartását.
Miután a Google blokkolta több orosz tévé YouTube-csatornáját, 17 orosz televíziós társaság már 2 szextillió (itt 36 nulla van a szám végén) rubelt követel az amerikai cégtől, ráadásul az összeg hetente duplázódik – és ez ráadásul tavaly októberben volt, azóta az összeg csak nőtt. Az eredetileg csak napi 100 ezer rubeles büntetés mértéke hetente duplázódott, így az szeptemberben már elérte a kvintiliárdot, míg már még nagyobbra nőtt és már 2 szextillió rubelnél jár.
A büntetés lehetséges maximumának a bíróság nem szabott felső határt, így az idővel elérheti a Google nevét adó googol értékét is.
