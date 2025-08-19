Hivatalos: ezekre az óriásberuházásokra készül a kormány Magyarországon, bemutatta a terveket – listán a vasút- és autópályaépítések

Közzétette a kormány a következő 10 év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatot, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035. végéig a magyar kormány. A sok száz elemből álló listát vizsgálva az látható, hogy a legfontosabb fejlesztési célok az infrastruktúrával, elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak, de óriási összegek jutnak aszályvédelemre is, ráadásul már a következő öt év során.
A legnagyobb beruházás, mely a tervek szerint csak 2031. után indul el a dokumentumban az M100 gyorsforgalmi út, M1 autópálya és az M4 gyorsoforgalmi út (Albertirsa) közötti szakasz fejlesztése címet viseli, tehát Albertirsától köti össze az M1-es és a még épülő M100-as a Szolnok felé tartó autópályával. Előtte még a 2025-2030 közötti időszakban 550 milliárd forintból megépül az M100 is Esztergom és az M1 között.
Ezt követően a legnagyobb tételek már sokkal inkább általános jellegű elkülönített összegek, mint a vasúti infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, fejlesztése címszó alatt megtalálható 1002 és 1404 milliárd forint, előbbi 2030-ig, utána pedig a 2031-2035 közötti időszakra. A vasútinál némileg alacsonyabb összeget szán a dokumentum az úthálózat fenntartásával kapcsolatos általános feladatokra, mely az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó egyes szolgáltatások ellátása címszó alatt
mind 2030-ig, mind 2031-35 között 1000-1000 milliárd forintot irányozott elő.
Hasonló mértékű összeget szán a kormány az iparfejlesztésre is, miután az ipari technológiai térségek fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatok fejezet mind a két időszakra szintén 1000 milliárd forintban részesül.
Szintén az óriásprojektek között található az Európai Beruházási Banktól (EBB) kapott 2 milliárd eurós hitel, mely önálló fejezetként 800 milliárd forinttal szerepel a tételek között, amit vasútfejlesztésre költenek majd 2030 végéig.
Bár a legnagyobb összegek felett az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hatáskörébe tartoznak, a Duna –Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt az Energiaügyi Minisztérium (EM) alá tartozik és szintén óriási összegeket mozgat meg. A négy ütemben megvalósuló aszályellenes fejlesztés 2030 végig megvalósul. Az egyes ütemek költsége 84 milliárd forint, 381 milliárd forint, 312 milliárd forint és 530 milliárd forint.
Egészében nézve tehát az Alföld vízügyi, aszályvédelmi intézkedései lehetnek a következő öt év legnagyobb fejlesztése.
Mindezek azonban csak a legnagyobb tételek a kormányzati tervekben, melyek között hidak, autópályák, kórházak építése és felújítása, valamint kollégiumi férőhelyek létrehozása is szerepel egyebek mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.