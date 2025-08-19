Hivatalos: ezekre az óriásberuházásokra készül a kormány Magyarországon, bemutatta a terveket – listán a vasút- és autópályaépítések

Közzétette a kormány a következő 10 év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatot, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035. végéig a magyar kormány. A sok száz elemből álló listát vizsgálva az látható, hogy a legfontosabb fejlesztési célok az infrastruktúrával, elsősorban a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak, de óriási összegek jutnak aszályvédelemre is, ráadásul már a következő öt év során.

Vasútfejlesztés, útépítés, aszályvédelem: ezek a legnagyobb beruházások / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A legnagyobb beruházás, mely a tervek szerint csak 2031. után indul el a dokumentumban az M100 gyorsforgalmi út, M1 autópálya és az M4 gyorsoforgalmi út (Albertirsa) közötti szakasz fejlesztése címet viseli, tehát Albertirsától köti össze az M1-es és a még épülő M100-as a Szolnok felé tartó autópályával. Előtte még a 2025-2030 közötti időszakban 550 milliárd forintból megépül az M100 is Esztergom és az M1 között.

Óriási összeg jut vasútfejlesztésre is

Ezt követően a legnagyobb tételek már sokkal inkább általános jellegű elkülönített összegek, mint a vasúti infrastruktúra felújítása, korszerűsítése, fejlesztése címszó alatt megtalálható 1002 és 1404 milliárd forint, előbbi 2030-ig, utána pedig a 2031-2035 közötti időszakra. A vasútinál némileg alacsonyabb összeget szán a dokumentum az úthálózat fenntartásával kapcsolatos általános feladatokra, mely az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó egyes szolgáltatások ellátása címszó alatt

mind 2030-ig, mind 2031-35 között 1000-1000 milliárd forintot irányozott elő.

Hasonló mértékű összeget szán a kormány az iparfejlesztésre is, miután az ipari technológiai térségek fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatok fejezet mind a két időszakra szintén 1000 milliárd forintban részesül.

Szintén az óriásprojektek között található az Európai Beruházási Banktól (EBB) kapott 2 milliárd eurós hitel, mely önálló fejezetként 800 milliárd forinttal szerepel a tételek között, amit vasútfejlesztésre költenek majd 2030 végéig.