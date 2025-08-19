Ez most a magyarok kedvenc új autója: tömegek vásárolták meg – itt a friss eladási ranglista

Idén az év első felében 66 098 darab új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest a Datahouse adatai szerint. A piacon jelentős különbségek voltak a márkák között, a magyar vásárlók körében a Toyota, Suzuki és Skoda voltak a legnépszerűbbek.
Az első félévben a legnépszerűbb autómárkának a Suzuki számított több mint 7 400 eladott járművel, így a piaci részesedése meghaladta a 11 százalékot. A második helyen a Toyota állt körülbelül 7 000 darabbal és 10,6 százalékos piaci részesedéssel. A harmadik legkedveltebb márka a Skoda volt több mint 5 800 eladott autóval, ami hozzávetőlegesen 9 százalékos piaci részesedést jelentett.
A kedvenc modellek az első félévben többek között a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab), a Skoda Octavia (3077 darab), a Suzuki Vitara (2839 darab), a Nissan Qashqai J12 (2286 darab), a Kia Ceed (1844 darab), a Dacia Duster (1535 darab) és Toyota Corolla (1351 darab) voltak.
A vevők előnyben részesítették a sportcélú haszonjárműveket (SUV), mivel a legnépszerűbb kategóriák között három SUV is szerepelt, amelyek együttesen a piac 57 százalékát tették ki június végéig. A hajtásláncok tekintetében a dízel autókból 8015 darabot helyeztek forgalomba, ami a teljes piac 12,13 százalékát tette ki, míg elektromos autóból 5219 darab (7,9 százalék) fogyott, vagyis a dízel még mindig kelendőbb.
A legnépszerűbb autómárkák Magyarországon az első félévben az eladott darabok alapján (zárójelben a piaci részesedés mértéke)
Nem hagyja magát, szembeszáll a kínai elektromosautó-gyártókkal a Tesla: jönnek Musk új modelljei óriási hatótávval
A Tesla Model 3+ és a Tesla Model Y L újabb, hosszabb hatótávú változata a Tesla népszerű elektromos autóinak. A Model Y L várhatóan 2025 őszén kerül piacra Kínában, árazásról egyelőre nincs hivatalos információ, míg a Model 3+ megjelenési időpontja és ára szintén nem ismert, de a regisztrációk alapján hamarosan elérhető lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.