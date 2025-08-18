Rendkívüli: Trump megszakította a tárgyalásokat Európa vezetőivel a Fehér Házban – azonnal felhívta Putyint

Váratlanul félbeszakadt a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó, amikor az amerikai elnök a hírek szerint 40 percre felfüggesztette az európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat, hogy telefonon beszéljen Vlagyimir Putyinnal. A lépés újabb fordulatot hozhat az ukrajnai háború rendezésére irányuló erőfeszítésekben, miközben Kijev és az európaiak a tűzszünetre és biztonsági garanciákra helyezik a hangsúlyt.

A váratlan lépés feszültségeket teremthet a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón, ám akár nyílt kommunikációs csatornát is létrehozhat Oroszország és a nyugati szövetségesek között / Fotó: AFP

Megszakadt a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó

A Bild értesülései alapján Trump váratlanul felhívta Putyint, noha eredetileg csak az ukrán elnökkel és az európai állam- és kormányfőkkel tartott megbeszélés utánra ígérte a kapcsolatfelvételt. Jellemző a kialakult helyzetre, hogy a német kancellár is abban a hiszemben volt, hogy az amerikai elnök távozásával véget ért az egyeztetés. Ennek örömre posztolt is az X-en.

Majd mikor Trump visszaérkezett az asztalhoz, realizálta, hogy folytatják és inkább törölte a bejegyzését.

Mindenesetre arra lehet következtetni, hogy az amerikai elnök közvetlenül próbálja meg felgyorsítani a békefolyamatot, miközben az EU és Ukrajna fő célja továbbra is a harcok azonnali leállítása.

A háttérben világos különbségek rajzolódnak ki: míg Trump a gyors rendezést hangsúlyozza, addig Zelenszkij és az európai vezetők a tűzszünet feltételeinek és a biztonsági garanciáknak a kidolgozását tartják kulcsfontosságúnak.

Az este végül sajtótájékoztató nélkül végződött, és a jelenlevők szűkszavú közleményén kívül nem derültek ki részletek az egyeztetésekről. Az amerikai elnök azonban bejelentett valamit, amely három év után az eddigi legnagyobb lépés lenne a béke irányába.

Elkezdődhet a Putyin-Zelenszkij találkozó szervezése

A tárgyalások lezárását követően Trump bejelentette, hogy miután megegyezett az uniós vezetőkkel és Zelenszkijjel a biztonsági garanciákról, majd felhívta Putyint, sikerült megegyeznie egy csúcstalálkozóról az orosz és az ukrán elnök között, ahol személyesen közvetítőként venne részt.

Az amerikai elnök jelezte, hogy az egyeztetések szervezését JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott végzi Oroszország és Ukrajna felé. A hangsúly most azon van, hogy mikor és milyen formában jöhet létre a Putyin-Zelenszkij-találkozó, amely akár a háború lezárásához vezető első kézzelfogható lépés lehet.