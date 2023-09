Ha Joe Biden elfogadja az Egyesült Autóipari Dolgozók meghívását, hogy látogasson el a sztrájkőrségükhöz, akkor az amerikai elnök olyan módon mutatná ki támogatását a szakszervezeti munkásoknak egy munkaügyi vitában, amire több mint egy évszázada nem volt példa az Egyesült Államokban – írta a Reuters.

Fotó: AFP

A United Auto Workers (UAW) szakszervezet pénteken meghívta Bident, hogy látogassa meg a sztrájkoló munkásokat, miután közölte, hogy kiterjeszti detroiti sztrájkját a General Motors (GM) és a Stellantis alkatrész-elosztó központjaira az Egyesült Államokban.

Nagyon ritka, hogy egy elnök meglátogatja a sztrájkolókat, Még a munkáspárti demokrata elnök, Jimmy Carter sem, állt ki így a dolgozók mellett, és nagy lehetőség lenne Biden számára, ha az ipar helyett végre a munkások harca mellé döfné le a zászlóját

- mondta Jeremi Suri, az austini Texasi Egyetem történésze és elnöki kutatója.

A Fehér Ház még nem kommentálta a meghívást. Számos szakszervezet már támogatta Biden újraválasztását, de az UAW egyelőre visszatartotta támogatását.

Felrobbant az amerikai sztrájkbomba, több tucat üzemben áll le a gyártás Az autóipari dolgozók a Stellantis és a GM üzemeit vennék célba.

Biden korábban már támogatta a sztrájkoló dolgozókat, és felszólította a gyártókat, hogy a „rekord vállalati profitok” mellett a dolgozók is megérdemlik a béremelést. Ezen felül azonban az elnök a megválasztása óta inkább a szakszervezetek ellen dolgozott, és most is sokan félnek attól, hogy a szavaknál többet nem fog tenni.

Ezzel párhuzamosan Donald Trump - aki Biden valószínű ellenfele lesz a 2024-es elnökválasztáson - már bejelentette, hogy Detroitba utazik, és beszédet is mondana az autóipari munkások egyik rendezvényén.

Az általában baloldali hajlású szakszervezeteket Trump korábban már meg tudta dönteni, és 2016-ban akkora népszerűségre tett szert a körükben, hogy még a demokrata fellegvárnak számító Pennsylvaniát is meg tudta nyerni.

Demokrata jelöltként Biden ismét könnyen elveszítheti a szakszervezetek támogatását, ha egy ilyen fontos pillanatban nem támogatja őket – annak ellenére, hogy az UAW vezetői korábban keményen kritizálták Trumpot, egy egyszerű szolidaritással a volt elnök sok dolgozót visszacsábíthat.

Az utolsó amerikai elnök, aki ilyen mértékű támogatást mutatott a sztrájkoló munkásoknak, valószínűleg Theodore Roosevelt volt

- mondta Suri. Roosevelt 1902-ben meghívta a Fehér Házba a sztrájkoló szénmunkásokat a kormánytisztviselőkkel és a vezetéssel együtt, hogy közösen oldják meg az országot fenyegető szénhiányt.