Kanadára is átterjedhet a sztrájk A Fordnak három gyára van Kanadában 5600 szervezett munkással, és helyi idő szerint hétfőn éjfélkor lejárt a kollektív szerződés. A szakszervezet 24 órával meghosszabbította az egyeztetéseket, miután „lényegi ajánlatot” kapott a tulajdonostól, figyelmeztetett azonban, hogy „a szakszervezeti tagoknak fenn kell tartaniuk a sztrájkkészültséget”.

A három kanadai üzem közül kettőben motort gyártanak az Egyesült Államokban összeszerelt F-sorozathoz és a Super Duty pickupokhoz. A Reuters szerint az ottani sztrájk megbéníthatja a Ford legnyereségesebb modelljeinek gyártását még akkor is, ha az UAW nem szünteti be a munkát az érintett amerikai üzemekben.