Hogy mit mond a buszokról, és mi a valóság, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz – ezt Budapest általános főpolgármester-helyettese mondta Vitézy Dávidról. A Világgazdaság eredetileg arról kérdezte Kiss Ambrust egy csütörtöki háttérbeszélgetésen, hogy mi a városvezetés álláspontja az Üllői úton érvényben lévő forgalmi rendről.

A főváros szerint Vitézy Dávid nem azt mondja, ami a valóság, Vitézy Dávid viszont adatokkal támasztotta alá a kritikáját. Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Itt összesen mintegy öt kilométer hosszan létesült védett, tehát műanyag pollerekkel lehatárolt kerékpársáv mindkét irányban. Teljes értékű sávról van szó, amelynek bekerülése 70 millió forint volt. A meglehetősen drága konstrukció az Üllői út korábbi önálló buszsávjainak a helyén jött létre. Ezeket a főváros még az M3-as metró felújítása idején festette fel a pótlóbuszok könnyebb haladása érdekében. Mivel mintegy öt és fél év után az idén tavasszal átadták a metróvonalat, a buszpótlás is megszűnt, a buszsávból pedig kerékpársávot kreáltak. Csakhogy az érintett szakaszon továbbra is közlekedik buszjárat, méghozzá az országimázs, a turizmus és a budapesti repülőtér elérhetősége szempontjából is kiemelt 100E ferihegyi expressz, amely most kénytelen az autók között a dugóban vesztegelni. Ezt tette szóvá korábban többször is Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár.

De az Üllői úti forgalmi renddel nem csak ez a probléma. A mentősök és a taxisok is jelezték – az előbbiek panasza nyilvánvalóan nagyobb súlyú –, hogy a műanyag oszlopokkal elválasztott biciklisáv nehezíti a működésüket, hiszen nemcsak közlekedni tudnak nehezebben, hanem a címekre való kiérkezést is akadályozzák a bóják.

Mindezek kapcsán most az hangzott el, hogy a főváros egyeztet azokkal a szervezetekkel, amelyek kifogást emeltek, így például a mentősökkel már kétszer is leültek. Kiss Ambrus azzal zárta le a kérdést, hogy a városvezetés kész korrigálni, ha az szükséges. Miután lapunk visszakérdezett, hogy ezek szerint az elhangzott kritikák ellenére sem látják szükségét a korrekciónak, az általános főpolgármester-helyettes felvetette, hogy egyáltalán milyen kritikákról van szó. Ezen a ponton merült fel Vitézy Dávid bírálata a 100E buszjárat kapcsán, és erre reagált Kiss Ambrus úgy, hogy a közlekedési szakértő nem mindig azt mondja, ami a valóság. Szerinte ugyanis a közlekedési statisztika nem támasztja alá Vitézy Dávid kijelentéseit, vagyis ő kvázi csak a személyes benyomásai alapján foglalt állást.

Vitézy Dávid természetesen nem hagyta szó nélkül a vádat, a közösségi oldalán kommentálta.

Nem szerettem volna ezt most folytatni, de ha már lényegében valótlan állításokkal vádol a főpolgármester-helyettes, ma (péntek – a szerk.) délután újból eltöltöttem egy órát az Üllői úton, és megnéztem, mi a helyzet, sokadszorra a saját szememmel

– írta. Arról számolt be, hogy

a 6-7 percenként közlekedő 100E továbbra is a dugóban áll,

a buszok egy reptéri buszhoz mérten jól kihasználtak, viszont a menetideje 15 perccel hosszabb, mint korábban,

a forgalmi rend észszerűtlen, a kerékpársávokon számos autós szabálytalanul előzi a kocsisort és a szabályokat betartó buszokat.

Azt is kiemelte, hogy a bár a kerékpársávok fontosak, de a jelenlegi forgalomhoz képest több szakaszon túlzott a teljes forgalmi sávnyi irányonkénti szélességük. Ez ugyanis a többi közlekedő, leginkább a megszűnt buszsáv miatt a buszok rovására megy. Megjegyezte, hogy számos helyen egyébként kihasználatlan területek, üres parkolóhelyek átalakításával is lenne hely a buszsávnak. „Jelentem tehát, a helyzet nem javult semmit. Az összes korábbi állításomat fenntartom, és mindegyik továbbra is megfelel a valóságnak” – tette világossá. Szerinte a probléma létrejötte, azaz a buszsáv megszüntetése óta semmilyen korrekció nem volt, pedig

a forgalmi rend elhibázott és felülvizsgálatra szorul.

Végül jelezte, hogy a posztot nem azért írta, mert a főpolgármester-helyettes „beszólása” személyesen annyira zavarná. Ehhez ugyanis hozzászokott. Azonban a dugóban álló utasok talán többet érdemelnek a város vezetőitől 2200 forintos jegyért (ennyi a menetdíj a 100E-n) cserébe.

Hogy a számokkal is alátámasztott kritikát ezúttal elfogadja-e a városvezetés, és változtat-e az Üllői úti forgalmi renden, az rövidesen kiderül.