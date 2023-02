Áprilistól több díjterméket is megszűntet a BKK – jelentette be az általános főpolgármester-helyettes egy csütörtök délutáni háttérbeszélgetésen. Kiss Ambrus azt is közölte, hogy a 100E ferihegyi expressz járaton 1500 forintról 2200 forintra emelik a jegyárat.

Fotó: BKV

Ettől a lépéstől a BKK erre az évre plusz 1 milliárd forintos bevételt vár. Ez nem oldja meg a közösségi közlekedés finanszírozását, de itt látnak lehetőséget az emelésre. Kiss Ambrus ugyanakkor jelezte, hogy

más díjtermékek árához, például a havi bérlethez nem kívánnak hozzányúlni, ezt még csak nem is tervezik.

A korábban erre a viszonylatra megvásárolt jegyeket 2024. március 31-ig lehet felhasználni. A majdnem 50 százalékos emelést részben azzal is magyarázta, hogy ez igazodik a taxis tarifák növeléséhez, ami március 5-től lép életbe. Igaz ugyanakkor, hogy utóbbi csupán 10 százalékkal drágul. Szerinte a 100E-s jegyár drasztikus emelése nem fogja visszavágni a járat forgalmát, amelyet túlnyomó részben a turisták generálnak. Ez helytálló, ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy a ferihegyi repülőtérre közvetlenül közlekedő járaton tíz hónapon belül másodjára emelik meg látványosan a jegyárakat. Legutóbb tavaly júliustól drágult a szolgáltatás 900 forintról 1500 forintra.

Ez akkor 66 százalékos változás volt, amit most tehát újabb szűk 50 százalék követ.

A két lépcsős emelés együttesen már 144 százalékkal drágította a viszonylatot. A 2200 forintos ár egyébként már drágának számít Európában, de nem a legdrágábbnak. Londonban, Bécsben és Párizsban 2800 és 4200 forint közötti összeget kérnek el a belvárostól a repterekig, a régiós versenytárs Prágában viszont csak 1300-1400 forintot.

Visszatérve a megszűnő díjtermékekre: a lépés összesen öt típust érint. Tavasz közepétől kivezetik

az átszálló jegyet,

a metró szakaszjegyet,

a heti jegy,

az 5/30-as napi jegyet,

illetve a kiegészítő heti bérlet.

Ezt azzal indokolta, hogy a BudapestGo percalapú jegyeinek megjelenésével az igény ezekre a termékekre bezuhant, így indokolatlan fenntartani.