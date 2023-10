A színészek nem engednek a feltételeikből, addig sztrájkolnak, ameddig szükséges

Több mint 3600 SAG-AFTRA tag írt alá egy nyílt levelet, amelyben leszögezik, hogy inkább tovább sztrájkolnak, mintsem kényszerből elfogadjanak egy rossz ajánlatot.

Fotó: AFP

A sztrájkoló színészek között létrejött egy új csoport, a Members In Solidarity, amely egy új nyílt levélben szögezi le aláíróinak álláspontját a sztrájkkal kapcsolatban. Olyan neves színészek és színésznők írták alá, mint Julia Louis-Dreyfus, Jon Hamm, Maya Hawke, Marisa Tomei, John Leguizamo és Bryan Cranston – derül ki a Variety cikkéből.

A levél kifejezi az aláírók támogatását a SAG-AFTRA tárgyalóbizottságai felé, valamint kimondja, hogy a többség nevében szólalnak fel, akik még mindig összetartanak és addig sztrájkolnak, ameddig szükséges és elviselnek bármit, ami garantálja, hogy az egységesen meghozott áldozatuk kifizetődik.

A levél kimondja, hogy a SAG-AFTRA nem azért sztrájkolt idáig, hogy most kihátráljanak és behódoljanak egy olyan ajánlatnak, amely nem tükrözi az eredeti elképzeléseiket. A tárgyalások egy különösen kényes szakaszában íródott a levél, ugyanis már több SAG-AFTRA tag is kezd nyugtalanná válni, ami nem tesz jót a tárgyalásoknak sem. Az egységet tovább bontja az is, hogy egyes tagok kezdenek belefáradni a sztrájkba és inkább visszamennének dolgozni.

Két hete újra kezdődtek a tárgyalások a hollywoodi stúdiók és a SAG-AFTRA között, de nem sikerült megállapodniuk a feleknek. Ezen felbátorodva George Clooney és több más hollywoodi sztár összesen 150 millió dollárt ajánlottak fel színészszakszervezetnek a hétvégén századik napjához érő sztrájk befejezése érdekében, de ezt visszautasították.