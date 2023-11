Az FBI ügynökei a hét elején lefoglalták Eric Adams New York-i polgármester elektronikus eszközeit, néhány nappal azután, hogy razziát tartottak a fő kampányfinanszírozójának otthonában – közölte a polgármester stábjának egyik ügyvédje.

Eric Adams, New York polgármestere egy Izrael melletti demonstráción.

Fotó: NurPhoto via AFP

A szövetségi hatóságok vizsgálatot folytatnak annak kiderítésére, hogy 2021-es polgármesteri kampánya összejátszott-e egy brooklyni építőipari céggel és a török kormánnyal, hogy külföldi pénzeket juttassanak a kampányba – írta a The New York Times.

Boyd Johnson, Adams kampányának ügyvédje pénteken megerősítette, hogy Adams elektronikus eszközöket adott át az FBI-nak, miután az ügynökök megkeresték a polgármestert egy hétfő esti rendezvényt követően.

A polgármestert nem vádolták meg semmilyen szabálysértéssel, és továbbra is együttműködik a nyomozással

– hangsúlyozták.

A lefoglalt eszközöket – legalább két mobiltelefont és egy iPadet – a Times szerint néhány napon belül visszaszolgáltatták.

Az FBI ügynökei november 2-án házkutatást tartottak Adams fő választási kampányadomány-gyűjtője, Brianna Suggs otthonában, majd kihallgatták a nőt. A bűnüldöző hatóságok az elmúlt hónapokban Adams több társa ellen is nyomoztak. Júliusban Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész bejelentette, hogy hat ember ellen emelt vádat, akik szerinte törvénytelenül csatornáztak át közpénzeket Adams 2021-es választási kampányához. Mind a hat férfi ártatlannak vallotta magát.

A New York-i polgármester (balról a második) májusban látogatást tett a város török intézetében.

Fotó: Anadolu via AFP

Adams, akit a vádiratokban nem vádoltak meg semmilyen bűncselekménnyel, azt mondta, hogy ő és a kampánycsapata nem tudott az állítólagos rendszerről, és nem is vett részt benne. Adams 2025-ös választási kampánya eddig mintegy 98 ezer dollárt fizetett Suggs tanácsadó cégének, a Suggs Solutionsnek – derül ki a nyilvános feljegyzésekből.

Miközben adományokat gyűjtött Adams választási kampányának, Suggsnak azért is fizettek, hogy lobbizzon a hivatalában egy manhattani ingatlantulajdonos nevében, aki egy városi tulajdonú épületben lévő bevásárlóközpont bérleti szerződésének meghosszabbítását kérte – számolt be áprilisban a New York Daily News.