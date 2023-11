A fokozódó migráció miatt új, szigorúbb idegenrendészeti törvényre van szükség – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 csütörtök reggeli műsorában.

A törvénytervezet egyik alapelve az államtitkár szerint az, hogy az Európai Unión kívüli országokból érkezők számára nem alapjog a Magyarországon tartózkodás, ami egyetlen jogcímen sem lehet korlátlan, a hosszabbítás nem automatikus.

Fotó: Havran Zoltán

Ez Magyarország, ez a magyarok országa, itt a magyarok érdeke az elsődleges

– mondta Rétvári, aki szerint a javaslat részletesen szabályozza, milyen jogcímen, mennyi ideig lehet itt tartózkodni, s az időkorlátokon túl létszámkorlátokat is bevezet: például EU-n kívülieknek csak annyi munkavállalási engedélyt lehet kiadni, ahány üres munkahely van.

A törvénytervezet kettős ellenőrzést vezetne be: egyrészt közbiztonsági, közegészségügyi, másrészt munkaügyi szempontból. Az engedélyek csak konkrét munkahelyre, korlátozott időre vonatkozhatnak. Lesznek kizáró okok és negatív lista, továbbá szigorú szabályok vonatkoznak arra is, aki már nem jogszerűen tartózkodik itt, visszaküldése érdekében akár idegenrendészeti őrizet is alkalmazható.

Fotó: Fehér Gábor

Az államtitkár elmondta azt is, hogy az illegális migrációval szemben Magyarország már nyolc éve a legkövetkezetesebb gyakorlatot folytatja és a leghatározottabban védi határait, csak idén 170 ezer esetben fordították vissza az országba jogellenesen belépőket. Az elv itt is világos, aki illegálisan tartózkodik Magyarországon, annak távoznia kell.

Hozzátette, hogy Brüsszelben rossz szemmel nézik a magyar gyakorlatot, eljárásokat indítanak és konkrét bírósági ítéletekkel is próbálják megváltoztatni azt, de

a kormány nyolc éve következetes, nem enged a brüsszeli nyomásnak. Ebben erősítheti majd meg a nemzeti konzultáció.

Rétvári a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pedig arról beszélt, hogy a Nyugat migrációval kapcsolatos gyakorlatát liberális értékeken alapuló ideológia vezérli, e mögött meghúzódhat, mit tettek gyarmatosítókként. Így ott a bevándorlóknak mindent lehet, szinte automatikusan beengedik őket a nyugati országokba, aminek súlyos kockázatai vannak. Jó példa erre a brüsszeli merénylő, aki már 12 éve élt az EU-ban jogalap nélkül.

Az államtitkár szerint tanulságos, hogy ha valaki legálisan szeretne Európán kívülről az unióba jönni, ezt egy 200 ezer forintos repülőjeggyel megteheti, ha viszont illegálisan, azért több millió forintot kell fizetnie az embercsempészeknek. A migránsok többsége mégis ez utóbbit választja, hogy ne legyen beazonosítható a hatóságok számára, a törvényeket megsértve élhessen az unióban. Ezt a hozzáállást már a belépés módja meghatározza.

A magyar alapelv ezzel szemben az, hogy Magyarországon mindenkinek tisztelnie kell a magyar törvényeket és nem veheti el a magyar emberek munkáját. Rétvári szerint a vendégmunkásokra is a tervezett új idegenrendészeti törvény vonatkozik majd, amely várhatóan jövő év derekán lép életbe. Ehhez addig még sok gyakorlati feladatot kell megoldani, például az informatikai feltételeit is meg kell teremteni a törvény alkalmazásának.