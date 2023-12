Észak-Korea minden valószínűség szerint egy új atomreaktort helyezett üzembe a Jongbjonban működő fő nukleáris komplexumában – közölte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője csütörtökön.

Fotó: AFP

Az illetékes szerint forró víz kilépését észlelték, ami arra utal, hogy a reaktor elérte a „kritikus állapotát”, a nukleáris láncreakció önfenntartóvá vált.

Mióta Phenjan 2009-ben kiutasította a NAÜ ellenőreit, a nemzetközi szervezet főként műholdképek segítségével figyeli meg az országot. Közvetlen hozzáférés nélkül a NAÜ nem tudja pontosan megállapítani a reaktor készültségi fokát.

A NAÜ szerint október óta erős vízkifolyást figyeltek meg a könnyűvizes reaktor hűtőrendszeréből, ami arra enged következtetni, hogy folyamatban van a reaktor üzembe helyezése. Grossi rendkívül sajnálatosnak nevezte az észak-koreai atomprogram továbbfejlesztését.

Kim Dzsongun reagált a rakétakísérletre: Washington rossz döntései következményekkel járhatnak

Kim Dzsongun észak-koreai vezető az eddigieknél határozottabb, támadóbb fellépést jelentett be az „ellenséges amerikai lépésekre” válaszul kedden, egy nappal azután, hogy országában a legfejlettebb ballisztikus rakétával végrehajtották a harmadik kísérletet is. Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan közös rakétamegfigyelő rendszer bevezetését jelentette be az észak-koreai lövedékek észlelésére.

A rakétakísérlet megmutatta, milyen következményekkel járhatnak Washington rossz döntései – mondta Kim Dzsongun a KCNA észak-koreai állami hírügynökség jelentése szerint a Hvaszong–18 interkontinentális ballisztikus rakéta hétfői kilövéséről. Hozzátette: a rakétateszteket a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt is folytatják.

Kim Dzsongun az Egyesült Államok elleni válaszlépésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: