Újra üzemel a müncheni repülőtér, melynek működését a fagyos kifutópályák és az ónos eső miatt egy időre fel kellett függeszteni kedd reggel. A légi járatok délután azonban már ismét indulhattak a repülőtérről és érkezhettek is oda, ám a nap folyamán továbbra is várhatók járattörlések és késések.

Németország déli részén jelentős fennakadásokat okozott az elmúlt napok havazása, így a hétvégén és kedden is be kellett zárni a bajor főváros repülőterét, de hétvégén a müncheni főpályaudvart is.

Fotó: Jason Tschepljakow / DPA / AFP

A repülőtér korábban azt jelezte, hogy kedden reggel 6-tól délig nem indulnak és érkeznek gépek a repülőtéren. A kényszerszünetet az éjjel várható ónos esővel indokolták és a délelőtti órákban jégtelenítést végeztek. Noha ezt követően ismét használhatják a repülők a létesítményt, a járatok többségét a reptér szerint valószínűleg így is törölni fogják.

A reggeli szünet legalább 150 fel- és 160 leszállást érintett közvetlenül, míg a repülőtér menetrendje mintegy 770 járatot tartalmazott a keddi nap egészére – írja a Deutsche Welle.

A hétvégi havazás miatt szombaton is le kellett állítani a repülőtér működését, ami csak vasárnap indulhatott újra. Az ítéletidő a vonatok, buszok és villamosok közlekedését is leállította a hétvégén Münchenben, és a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn még hétfőn is fennakadásokra figyelmeztette a közlekedőket. Mint írták,

az utasok legalább szerdáig számíthatnak problémákra a vasúti közlekedésben.

A DB közölte azt is, hogy a München és Salzburg, Innsbruck, valamint Lindau/Zürich közötti vonalakon minden vonatot töröltek. A város főpályaudvarába így csak kevés járat érkezik és az állomás elérését is korlátozták. A német vasúttársaság azt javasolja, hogy aki Münchenből vagy Münchenbe utazna, az inkább halassza el az útját.