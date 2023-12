Több mint egy év eltelte után, bírság vagy törvénysértés megállapítása nélkül zárult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálata a Datadat Professional Kft.-t érintően – számolt be a 24.hu.

Rengetegen kaptak kéretlen hívásokat az ellenzéki előválasztás alatt.

Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

A hatósági vizsgálat azután indult, hogy a Datadat az ellenzékiösszefogás-kampány SMS-eit küldte ki több millió állampolgárnak egy olyan számról, amelyet nem lehetett visszahívni. A kellemetlenséget fokozta, hogy újságírók és még az adatvédelmi biztos is kapott ilyen üzenetet a telefonjára.

Jogkörénél fogva a NAIH adatvédelmi törvénysértés esetén ún. „közigazgatási hatósági vizsgálatot” indíthat, és annak eredményeként bírságot is kiszabhat. A most lezárult eljárás nem ilyen volt, mivel a hatóság nem talált olyan szabálytalanságot, amely miatt közigazgatási hatósági eljárást indíthatott volna. A NAIH által választott, egyszerűbb vizsgálati forma kizárja, hogy az érintett felek bírósághoz fordulhassanak a megállapításokkal szemben.

Most a vizsgálati eljárást lezáró jelentésében a NAIH:

nem állapított meg törvénysértést a Datadatot érintően;

nem szabott ki bírságot a Datadatra;

nem emelte hivatalból közigazgatási hatósági eljárás szintjére az ügyet, ami törvénysértés esetén egyenes következmény volna;

nem hozott a vizsgálat végén olyan, kötelező érvényű döntést, amelyet a Datadatnak hatósági kötelezvényként végre kellett hajtania;

nem talált olyan szoftverfunkciót vagy -fejlesztést, amely a GDPR szabályaival ellentétes volna, és amelyet a Datadat fejlesztett, értékesített vagy viszonteladott volna szoftverszolgáltatásként ügyfele részére.

A Datadat azt követően került a figyelem középontjába ez ügyben, hogy idén júniusban nyilvánosságra hoztak egy, a Nemzeti Információs Központ által készített dokumentumot a „2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolása” címmel.

Ebben szó esik többek között az Action for Democracytól érkező pénzekről, illetve a támogatások felhasználásáról, például a Datadat csoport részéről, de az is szerepelt a jelentésben, hogy a rendelkezésre álló, más forrás által nem megerősített információ szerint a Datadat csoport bonyolította az ellenzéki miniszterelnök-jelölti választást, amely során Márki-Zay Péterék számára kedvezően manipulálta az eredményeket. A szervezet már ekkor is tagadta az ellene felhozott vádakat.