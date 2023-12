Meg kell várni a székelyudvarhelyi tragédia okait vizsgáló nyomozás végét, de a felelősöknek meg kell fizetniük – így kommentálta Marcel Ciolacu miniszterelnök kedden a hétfői esetet, amely során a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának leomló fala maga alá temetett négy diákot, akik közül egy fiú meghalt, számol be róla a Krónika Online.

Fotó: Veres Nándor/MTI

"Nem tudom, hogy beigazolódik-e bizonyos munkálatokat végeztek a közelmúltban a területen, de az biztos, hogy a bűnösök kivétel nélkül fizetni fognak” – mondta a kormányfő, aki úgy folytatta, hogy

Várjuk a vizsgálatot. (…) A fontos az, hogy intézkedjünk, és egyenként próbáljunk a dolgok végére járni. Sajnálatos, hogy egy gyermek életét vesztett.

„A végrehajtás szintjén minden intézkedést megtettünk, és megmentettünk egy kislányt, akit úgy húztak ki a romok alól, hogy megállt a szíve, és bár a negyedik gyermeket, egy kisfiút is hamar megtalálták, őt már nem lehetett megmenteni” – összegzett Marcel Ciolacu.

A lap szerint az eset miatt a kommentelők ízekre szedték Klaus Iohannis államfő üzenetét, amelyet a közösségi oldalán tett közzé a tragédia kapcsán.

„Ez a tragédia is brutális figyelmeztetés arra, hogy az iskolák biztonsága továbbra is kritikus prioritás. Azoknak a helyiségeknek, ahol a gyermekek idejük nagy részét töltik, védelmet kell nyújtaniuk, és meg kell felelniük a biztonsági előírásoknak” – fogalmazott az elnök. Iohannis ugyanakkor az incidens okainak sürgős kivizsgálására és a vétkesek megbüntetésére szólított fel.

A bejegyzést számos negatív reakció követte, 12 óra alatt mintegy 1100-an szóltak hozzá és sokan magát Iohannist is felelőssé tették a tragédiáért, egyesek a luxusgéppel megtett külföldi repülőútjait és kirándulásait is felhozták. Emellett az elnök által kitalált, az oktatás színvonalásának növelését célzó, de sok eredményt nem hozó Művelt Románia programot is sokan emlegették.

A lap közöl néhány bejegyzést:

„Bűnös az a zsibbadt állam, amely csak kiváltságokat biztosít ennek az államnak a legmagasabb tisztségviselői számára, elnök úr.”

„Románia a jól végzett munka országa, és ízig-vérig művelt!”

„Akár a szabadidejükben (Colectiv), akár az iskolákban, akár az utcán voltak a gyerekek, akik rosszat tettek vagy nem cselekedtek helyesen, azok közvetlenül felelősek!”

„Ezek a gyerekek tanulni mentek, a szülők bíztak az intézményekben. Te minden tragédia után köpködsz a szélbe, de semmi konkrétum nem történik. A jól végzett munka Románija…. Tényleg jól csinálod. Nem csinálsz semmit. Szégyelljétek magatokat.”

Ezt lehet eddig tudni a baleset körülményeiről

Az összedőlt kollégium a Székelyhon hírportál szerint a Tamási Áron Gimnázium egyetlen, még renoválásra váró épülete volt, miután az utóbbi években a tanintézmény főépületét és az Iskola utcában található régi zárda épületét is teljesen felújították magyar állami támogatásokból. A gimnázium igazgatója, Laczkó György a lapnak azt mondta, hogy a kollégium felújítására jövőre érkezhet további anyaországi támogatás, de máris zajlanak halaszthatatlan munkálatok a Márton Áron téren található épület udvarán.

A leomlott épületrész mellett a romániai média értesülései szerint nemrég árkot ástak, hogy elvezessék a talajvizet és a szennyvizet a most részben összedőlt épület alól. A Hargita megyei főtanfelügyelő, Demeter Levente az Agerpress hírügynökségnek elmondta, hogy a csatornázási munkálatokra létezett érvényes építési engedély. A diákotthonban 97 tanuló lakott, akik a város különböző tanintézményeibe jártak. Elmondása szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy a fal nem 17 óra után, például nem éjszaka omlott le. Délután négykor aránylag kevés diák tartózkodott az épületben, mert 17 óráig a kollégium házirendje szerint szabadfoglalkozás volt.

Idehaza adománygyűjtés indult

Magyarországon adománygyűjtés indult az áldozatok megsegítésére. Az Óbudai Egyetem 5 millió forinttal támogatja a Székelyudvarhelyen történt baleset károsultjait és a helyreállítás költségeit. Kovács Levente rektor pedig bejelentette, hogy a gyorssegélyen mellett számlát nyitottak, ahová további felajánlásokat várnak.