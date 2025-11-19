Felrázták a tech szektort az Nvidia erős számai, zárás után is emelkednek a részvények

Közel 6 százalékot pattant az Nvidia a tengerentúli zárás utáni kereskedésben, miután közzétette negyedéves gyorsjelentését. A csipgyártó masszív bevételt és erős profitot jelentett. A világ legértékesebb tőzsdei vállalatának számai felülmúlták a Wall Street várakozásait. A vártnál jobb eredmény megkönnyebbülést válthat ki a tőzsdén, enyhülhet a mesterségesintelligencia- (MI) buborék miatti aggodalom.

Gyorsjelentés: zárás után pattant a kurzus / Fotó: AFP

Felülmúlta a várakozásokat a gyorsjelentés

Az Nvidia eladásai 62 százalékkal bővültek a negyedévben, 57 milliárd dollárra hízva, míg a Wall Street előzetes konszenzusa 54,9 milliárd dolláros várakozás volt. Továbbra is

erős a mesterségesintelligencia-csipek iránti kereslet,

miközben a piac azon aggódik, hogy a technológia hozama képes-e lépést tartani az MI-infrastruktúraberuházások ütemével.

A befektetők által különös figyelemmel kísért adatközpontok 51,2 milliárd dolláros bevételt generáltak, ami körülbelül 2 milliárd dollárral meghaladja az elemzők várakozásait, és 66 százalékos növekedés.

generáltak, ami körülbelül 2 milliárd dollárral meghaladja az elemzők várakozásait, és 66 százalékos növekedés. A játékbevétel 4,27 milliárd dollár volt, ami 30 százalékos növekedés éves szinten.

4,27 milliárd dollár volt, ami 30 százalékos növekedés éves szinten. A professzionális vizualizációs bevétel 26 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest, 760 millió dollárra. Az éves növekedés 56 százalékos.

26 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest, 760 millió dollárra. Az éves növekedés 56 százalékos. Az autóipari bevétel, amely 592 millió dollár volt, negyedévről negyedévre 1 százalékkal bővült, míg éves alapon 32 százalékkal nőtt.

Az Nvidia a negyedévben 31,9 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami 65 százalékos növekedés az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az elemzők előzetesen csak 30,7 milliárd dollárra számítottak.

Az egy részvényre eső profit 1,30 dollár lett, szemben az előzetesen várt 1,26 dollárral.

A vállalat a negyedik negyedévre 65 milliárd dolláros értékesítést prognosztizál, ami arra utal, hogy az MI-vásárlási hullám nem lassul a közeljövőben.

Felrántotta a szektort a zárás utáni kereskedésben

Az Nvidia gyorsjelentéséből a többi MI-részvény is profitál. Az amerikai zárás utáni kereskedésben a többi csipgyártó is emelkedni kezdett. Köztük a Broadcom és az Advanced Micro Devices részvényei, de az amerikai tőzsdén jegyzett Taiwan Semiconductor Manufacturing-részvények is. Sőt, még az Amazon és a Microsoft is emelkedett a zárás után.