Felrázták a tech szektort az Nvidia erős számai, zárás után is emelkednek a részvények

Az amerikai zárás után 6 százalékot pattant az Nvidia, miután a bevételi és a profit sora is felülmúlta a várakozásokat. A csipgyártó gyorsjelentésére emelkedni kezdett az AMD, a Broadcom és a Taiwan Semiconductor. Sőt, az Amazon és a Microsoft is. Oldódhat az elmúlt hetek negatív tőzsdei hangulata.
Faragó József
2025.11.19, 23:52
Frissítve: 2025.11.20, 10:49

Közel 6 százalékot pattant az Nvidia a tengerentúli zárás utáni kereskedésben, miután közzétette negyedéves gyorsjelentését. A csipgyártó masszív bevételt és erős profitot jelentett. A világ legértékesebb tőzsdei vállalatának számai felülmúlták a Wall Street várakozásait. A vártnál jobb eredmény megkönnyebbülést válthat ki a tőzsdén, enyhülhet a mesterségesintelligencia- (MI) buborék miatti aggodalom.

gyorsjelentés
Gyorsjelentés: zárás után pattant a kurzus / Fotó: AFP

Felülmúlta a várakozásokat a gyorsjelentés

Az Nvidia eladásai 62 százalékkal bővültek a negyedévben, 57 milliárd dollárra hízva, míg a Wall Street előzetes konszenzusa 54,9 milliárd dolláros várakozás volt. Továbbra is 

erős a mesterségesintelligencia-csipek iránti kereslet, 

miközben a piac azon aggódik, hogy a technológia hozama képes-e lépést tartani az MI-infrastruktúraberuházások ütemével. 

  • A befektetők által különös figyelemmel kísért adatközpontok 51,2 milliárd dolláros bevételt generáltak, ami körülbelül 2 milliárd dollárral meghaladja az elemzők várakozásait, és 66 százalékos növekedés.
  • A játékbevétel 4,27 milliárd dollár volt, ami 30 százalékos növekedés éves szinten. 
  • A professzionális vizualizációs bevétel 26 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest, 760 millió dollárra. Az éves növekedés 56 százalékos.
  • Az autóipari bevétel, amely 592 millió dollár volt, negyedévről negyedévre 1 százalékkal bővült, míg éves alapon 32 százalékkal nőtt. 

Az Nvidia a negyedévben 31,9 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami 65 százalékos növekedés az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az elemzők előzetesen csak 30,7 milliárd dollárra számítottak.

Az egy részvényre eső profit 1,30 dollár lett, szemben az előzetesen várt 1,26 dollárral. 

A vállalat a negyedik negyedévre 65 milliárd dolláros értékesítést prognosztizál, ami arra utal, hogy az MI-vásárlási hullám nem lassul a közeljövőben. 

Felrántotta a szektort a zárás utáni kereskedésben 

Az Nvidia gyorsjelentéséből a többi MI-részvény is profitál. Az amerikai zárás utáni kereskedésben a többi csipgyártó is emelkedni kezdett. Köztük a Broadcom és az Advanced Micro Devices részvényei, de az amerikai tőzsdén jegyzett Taiwan Semiconductor Manufacturing-részvények is. Sőt, még az Amazon és a Microsoft is emelkedett a zárás után.

Lelkesedésben nincs hiány

Az Nvidia megnyert egy Grand Slamet 

– lelkesedett Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája. Hozzátéve: a befektetők megkönnyebbülten felsóhajthatnak, talán mégsem olyan túlértékelt a tech szektor.

Ez az a gyorsjelentés, amire ennek a piacnak szüksége volt

– vélte David Trainer, a New Constructs befektetéskutató cég vezérigazgatója. 

Az Equilor elemzői úgy vélik: 

A kedvező gyorsjelentés és előrejelzés az Nvidiától mérsékelheti az elmúlt hetekben látott negatív tőzsdei hangulatot. 


 

