Ez a hiba százezres kárt okozhat a kertben: jönnek a fagyok, sürgősen téliesíteni kell a kutakat

A víztelenítés létfontosságú, mégis sokan halogatják – egészen addig, amíg tavasszal szétrepedt szivattyúval és hatalmas javítási számlával szembesülnek. A fúrt kutak téliesítése néhány perces feladat, de szó szerint százezreket menthet meg.
VG
2025.11.19., 20:56

Bár az igazi tél még várat magára, a kertben található fúrt kutak és szivattyúk már most ki vannak téve az első éjszakai mínuszok veszélyének. A bennük maradó víz megfagyva szétfeszíti a szerkezetet, a károk pedig sokszor nagyobbak, mint maga a berendezés értéke – írta a Szoljon.

Water fountain in town. fúrt kutak
A fúrt kutak téliesítése néhány perces feladat, de szó szerint százezreket menthet meg / Fotó: BSIP via AFP

Csepcsényi Tamás, a Telefontechnika Kft. Aqua Divíziójának vezetője szerint a legfontosabb lépés egyszerű: ne maradjon víz a csőben.

A megfagyott víz károsítja a szivattyút és a szerkezetet. A vizet ki kell nyomni, a szivattyút pedig vízteleníteni és fagymentes helyre tenni még az első komolyabb hideg előtt

– hangsúlyozta.

A szakember szerint enyhébb időben elég lehet letakarni a szivattyút, ám erős fagy esetén ez messze nem garantálja a védelmet. Gyakori, hogy a szivattyú öntvényháza egyszerűen szétreped a benne jéggé alakuló víz miatt. Ilyenkor sokszor olcsóbb újat venni, mint javíttatni.

„Egy egyszerűbb szivattyú ára nagyjából 30 ezer forint, de egy komolyabb modell akár 100 ezerbe is kerülhet” – mondja Csepcsényi.

Hogyan lehet egyszerűen téliesíteni a fúrt kutakat?

A téliesítés menete nem bonyolult, de fontos, hogy időben történjen:

  • a felszíni szivattyút ki kell szerelni és fűtött, jól szigetelt helyre vinni;
  • a felszínhez közeli csöveket vízteleníteni kell, majd szigetelni habszivaccsal vagy hővédő szalaggal;
  • a vízszintet 80 centiméter alá kell „lehúzni”, különben érdemes a csövet átfújatni vagy kiszorítani a vizet.

A kútfúrók többsége a telepítéskor részletes útmutatót ad a tulajdonosnak, sok esetben még egy lapátnyél is elég a cső víztelenítéséhez – persze csak ha tudjuk, hogyan kell használni.

Ha mégis bekövetkezik a baj, a megfagyott szivattyút óvatosan, fokozatos melegítéssel lehet próbálni megmenteni, de ha ez nem segít, szakemberhez kell fordulni. 

A szakszerű téliesítés azonban mindezt megelőzheti.

„Aki bizonytalan, inkább hívjon szakembert. A víztelenítés pár perces művelet, mégis óriási károktól óvhatja meg a háztartást” – teszi hozzá Csepcsényi Tamás.

Fúrt kutak bejelentése: a magyarok fele bajban van, mert ellenszegül – súlyos bírságot kockáztatnak

Aki nem tartja be az új szabályokat, nagyon súlyos büntetésre számíthat. Az új kutakat be kell jelenteni az önkormányzatnak, engedély nélkül jön a büntetés.

 

